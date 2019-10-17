Бессрочный военный сбор: отменить нельзя оставить

В пропрезидентском парламентском монобольшинстве подняли вопрос действия в Украине военного сбора. Законопроекты о его отмене зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Документов два - о внесении изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы (№№2252 и 2253). Но в обоих речь идет об аннулировании 1,5% налога, который удерживается с доходов граждан, якобы в помощь армии.

Дубинский считает, что «правовая природа военного сбора, по оценке экспертов и практиков, непонятная, поскольку военный сбор фактически повторяет фискальные функции налога на доходы физических лиц путем одинаковых объектов налогообложения. Учитывая указанное, фонд заработной платы испытывает чрезмерное налоговое бремя по сравнению с уровнем налогообложения указанных доходов в других странах мира, что значительно ухудшает конкурентоспособность отечественных предприятий и товаров на международных рынках. Это также становится фактором значительной доли теневой экономики страны, в том числе и теневых зарплат, выдаваемых «в конвертах».

Автор инициативы подчеркивает, что дубляж военного сбора и налога на доходы физических лиц приводит к двойному налогообложению - заработной платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам и тому подобное.

«По официальной информации, в Украине происходят положительные сдвиги в экономике. Так, рост валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года. Такие положительные тенденции заложены и в Программе деятельности правительства Украины на ближайшие пять лет (экономика Украины вырастет на 40% за 5 лет). Среди ключевых целей Программы правительства - снижение общей налоговой нагрузки. Поэтому решение вопросов финансирования расходов государства возможно как за счет роста экономики страны, так и за счет сокращения «теневых схем» вследствие уменьшения налоговой нагрузки на фонд заработной платы налогоплательщиков», - говорится в пояснительной записке к законопроектам.

Для уменьшения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда Дубинский предлагает отменить военный сбор с 1 января 2020 года. По его мнению, сокращение поступлений в бюджет за счет отмены военного сбора (примерно 20 млрд гривен в год) можно компенсировать увеличением поступлений налогов в 2020 году более чем на 20-25 млрд гривен за счет роста минимальной заработной платы на 550 гривен.

Временный бессрочный военный сбор

Военный сбор был введен 3 августа 2014 года в размере 1,5% с доходов физических лиц как временный – для повышения обороноспособности украинской армии, противостоящей агрессии России. Средств у государства на тот момент на эти цели не хватало (правда, и сейчас их не хватает). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу немного позднее, в том же году, но 3 августа.

Главное - налог вводился как временный, лишь до конца года. Именно поэтому вы не найдете его в перечне налогов в Украине.

Вместе с тем, в январе 2015-го, народные депутаты продлили военный сбор до вступления в силу решения о завершении реформы Вооруженных сил Украины. То есть, зная, как у нас активно реализуются реформы, сбор, по сути, сделали бессрочным. Тогда же увеличили и объем его взимания. Если изначально он уплачивался исключительно с трудовых доходов, то теперь им облагаются все доходы физических лиц, в том числе от аренды имущества, сделок, с ценных бумаг, выигрышей в лотерею и так далее.

Поступления росли: 2014 год – 2 млрд 523 млн гривен, 2015 год – 9 млрд 153 млн гривен, 2016 год – 11 млрд 457 млн гривен, 2017 год – 15 млрд 67 млн гривен, 2018 год – 18 млрд 723 млн гривен. В этом году будет установлен новый рекорд сбора – прогнозируется более 20 млрд гривен.

Безусловно, за эти средства действительно можно значительно улучшить техническое состояние наших военных частей – купить примерно сто боевых танков «Оплот», или более 460 американских комплексов Javelin, или же, наконец, привести в порядок полигоны. Но, вместо этого, украинцев постоянно трясет от «военных» скандалов: то «левые» бронежилеты, то «модернизация» старой совковой техники, которая в части даже доехать не может…

В денежном исчислении военный сбор рос благодаря повышению минимальных зарплат, но, по факту, это означает только одно – чем больше получаешь, тем больше давит на тебя фискальная нагрузка. На лозунгах о якобы очередной реформе ее, вроде бы, снижают. На деле же она только увеличивается. Фискальное давление на украинцев давно бьет мировые рекорды.

Еще очень важный момент, который в нормативную базу военного сбора заложили архитекторы этого «налога», – на бумаге он является целевым, но не идет в какой-то определенный фонд, а поступает непосредственно в госбюджет, то есть, - в общий котел. Как потом распределяются деньги – большой вопрос. В 2017 году ряд народных депутатов разработали законопроект, призванный обеспечить направление сбора в специальный фонд, а потоки средств из него направить исключительно на финансирование армии. Но у парламентариев до документа не дошли руки.

В 2018 году на то время президент Петр Порошенко, после вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса, подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил. В соцсетях, в транспорте и на кухнях украинцы сразу стали активно обсуждать – что будет с военным сбором, внедренным на время проведения АТО, если сама АТО фактически прекращается? Как выяснилось, военный сбор, исходя из нормативной базы, на основании которой он взимается, вообще не имеет никакого отношения ни к АТО, ни к ООС. Разве что название «тематическое»…

На этом все закончилось. Сбор живет и процветает. Вот только на что он идет – так и осталось «за ширмой».

Инициатива без будущего?

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что в отмене военного сбора есть два основополагающих фактора – политически и экономический. И, скорее всего, инициатива не будет поддержана парламентом.

«По сути, военный сбор представляет собой целевую надбавку для финансирования нужд армии. Конечно, можно было много и других компенсаторов найти, например, поднять подоходный налог. Но правительство Яценюка приняло решение выделить этот сбор отдельной строкой. Поэтому на сегодня вопрос в компенсаторе, ведь подъем минимальной зарплаты тянет за собой размер прожиточного минимума, зарплат и пенсий. А это, по большому счету, индексация некоего уровня инфляции. Традиционно, рост минималки у нас всегда опаздывает за ростом цен. Деньги на нужды армии можно выделять и из других статей бюджета. Но в данном вопросе больше политики, чем экономики. Если мы отказываемся от военного сбора, значит, у нас ситуация на востоке страны нормализировалась. Но это же не так. Отменять сбор можно, если бы военный конфликт был исчерпан. Да и на содержание армии денег сильно не хватает. А вопрос взыскания каких-то допналогов, администрирования сбора – больше философский вопрос. Я не думаю, что сейчас власть будет что-то сокращать в плане налогообложения, наоборот, идет сбор средств в бюджет. Новому премьеру нужно декларировать наполнение казны, и, к сожалению, пока никто новых способов, кроме как налогообложение, не придумал. То есть, если даже что-то отменят, то все равно в другой способ взыщут. Скорее, у разработчика законопроекта ход был больше политический, чем экономический. Как бы подчеркивается - мы выходим из военного конфликта», - отметила эксперт.

По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, любое уменьшение количества налогов и сборов - большой плюс для экономики. К тому же, у нас часто забывают, что налоги нужно еще и администрировать. Процесс сбора, проверки, учета налога требует денег, он не дешевый, поэтому, если есть функции дублирования обязательных платежей государству, то они должны быть устранены. Это касается и военного сбора. Именно поэтому эксперт поддерживает инициативу.

«Второй важный момент - у нас часто забывают, что фискальная нагрузка может убивать экономический рост больше, чем дорогие кредиты. К сожалению, Украина все еще находится на начальной стадии борьбы с коррупцией. И для экономики лучше, чтобы деньги оставались у людей, и они их тратили, чем через горнило госбюджета часть этих средств уходила из страны на вилы, яхты, и прочие атрибуты желающих порулить бюджетными деньгами. Поэтому в целом инициатива отличная, думаю должна быть поддержана Радой», - подчеркнул Шапран.

Что касается политического аспекта данного вопроса - ведь сбор выл введен как помощь армии, и в стране идет война, - эксперт считает, что этот фактор нужно рассматривать в последнюю очередь: «Страна стала заложником налогового маркетинга. Вы хотите увеличить финансирование армии? С этим нет никаких проблем! Повысьте акцизы на табак и алкоголь, может быть, поднимите ренту по железной руде, и направляйте часть этих налогов на армию. То есть, от того, что исчезнет военный сбор, украинская армия беднее не станет. Компенсаторов хватает, было бы желание».

Поддерживает отмену военного сбора и директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, но отмечает, что при этом в целом нужно снизить налоговую нагрузку.

«Инициативу в целом поддерживаю. Но нужно не просто сбор отменить, в данном случае бюджет потеряет 18 миллиардов гривен, и это только по данным на 2018 год. В этом году цифра будет значительно больше – заработные платы растут, а значит и поступления от налога. Но можно военный сбор присоединить к налогу с доходов физических лиц – нормальное решение. Вместе с тем, нужно снизить давление на низкие заработные платы, используя, в частности, механизм налоговых социальных льгот, который сейчас не работает. На сегодняшний день налогообложение минималки начинается, по факту, почти с 20%, а в Европе самая низкая заработная плата или вообще не облагается налогом, или со ставки 10%. Это означает, что в Украине бедные платят больше. И главное - если бы военный сбор был целевого назначения, если бы деньги поступали в некий военный фонд, который бы полностью был направлен на улучшение состояния нашей армии, это – одно, но такого не произошло. По факту, на сегодня военный сбор является увеличением налога с физических лиц на 1,5%. Причем это изменило определенным образом налогообложение отдельных операций. И это является негативом, искривляет экономическую конкуренцию», - подытожил эксперт.

Безусловно, модернизация технического состояния и повышение обороноспособности армии в условиях российской агрессии является на сегодня одной из самых главных задач Украины. И все это требует огромных денег. Украинцы это прекрасно понимают и безропотно уплачивают военный сбор. Хотя так и не знают, куда идут эти миллиарды. И это их законное право должна обеспечить власть.

Нана Черная