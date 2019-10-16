Украинская делегация улетела в США на переговоры с МВФ

Переговоры будут вестись со всеми международными финансовыми организациями, представителями европейских минфинов и американского Казначейства.

Украинская делегация с представителями Нацбанка Украины и министерства финансов отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Об этом сообщила глава министерства финансов Украины на странице Facebook.

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"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой длительный перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми международными финансовыми организациями, так и с коллегами из европейских минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала Маркарова.

Она обратила внимание на доклад МВФ - World Еconomic Outlook – в котором отмечается замедление глобальной экономики с одной стороны, а также задачи и возможности Украины для экономического роста.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов сообщил о запланированной поездке в Вашингтон вместе министром финансов и председателем правления НБУ на встречу с представителями МВФ, на которой будет обсуждаться новая программ кредитования Украины.