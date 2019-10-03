Четыре тысячи гривен и выше. Когда такой прожиточный минимум станет реальностью в Украине

Новая власть – и правительство, и парламент - вынесла на общественное обсуждение вопрос реформирования правил расчета и моделирования прожиточного минимума в нашей стране. Разрешение этой давно назревшей проблемы очень важно для каждого украинца. Данный показатель является основополагающим при стоимостной оценке различных социальных гарантий и выплат – пенсий, зарплат, льгот, пени, штрафов, услуг в жилищно-коммунальной и бытовой сферах, а также в здравоохранении и образовании. С учетом прожиточного минимума расписывается и госбюджет. То есть, прожиточный минимум - базовый государственный социальный стандарт. По законодательству, ниже его уровня не может платить ни работодатель, ни само государство.

Вычисляется размер прожиточного минимума, исходя из стоимости потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку для жизни. Правда, основные положения, определяющие порядок формирования потребительской корзины и использования прожиточного минимума, которыми Украина пользуется сегодня, установлены законом от далекого 1999 года! Отсюда и несоответствие современным реалиям: наша потребительская корзина, а значит и прожиточный минимум, давно идут вразнобой с цивилизованными принципами, не включают в свою структуру требования сегодняшнего дня. Нет в нашей «корзинке», в отличие от списка гарантированных государством товаров и услуг в западных развитых странах, таких вещей, как интернет и мобильная связь, минимальный сервис в косметических салонах, отдых, корм для домашних любимцев и многое другое.

В целом, по законам экономики, прожиточный минимум свидетельствует об экономической ситуации в стране, состоянии национальной валюты, ценах на потребительские товары. На сегодня в Украине прожиточный минимум составляет для трудоспособных граждан 2007 гривен, для нетрудоспособных - 1564 гривни. Не нужно быть особым специалистом, чтобы понимать - прожить за эти деньги невозможно. А еще, что, несмотря на данные Госстата о постоянном росте ВВП и снижении инфляции, ситуация в нашей стране «не аховая».

«Бесперспективка» на 2020 год

В проекте государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров предлагает увеличить прожиточный минимум до 2118 гривен с 1 июля и до 2189 гривен – с 1 декабря. При этом указывается, что с 1 января 2020 года прожиточный минимум будет равен 2027 гривен (госбюджетом на текущий год предлагалось установить данный уровень с 1 декабря 2019 года, показатель сохраняется и на начало следующего года).

Прожиточный минимум-2020 рассчитан для нескольких социальных и демографических групп населения. Так, для детей возрастом до 6 лет предлагается установить прожиточный минимум на уровне 1779 гривен (с 1 января 2020 года), 1859 гривен (с 1 июля) и 1921 гривен (с 1 декабря 2020 года), тогда как для детей от 6 до 18 лет он будет, соответственно, 2218, 2318 и 2395 гривен.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 2102, 2197 и 2270 гривен (с 1 января 2020 года, с 1 июля и 1 декабря, соответственно), а для лиц, утративших трудоспособность, – 1638, 1712 и 1769 гривен.

«Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять около 4251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», - сказано в проекте госбджета-2020.

Заявленные суммы госгарантий не радуют, поскольку их повышение - минимальное. Но такой негатив связан с очень важным нюансом: в августе 2018 года суд, по иску юриста Станислава Батрина, признал противоправной методологию расчета прожиточного минимума, так как при определении потребностей граждан правительство не проводило научного обоснования предложенных нормативов. То есть, по факту, отменил «потребительскую корзину» в нынешнем виде, заблокировав, тем самым, расчет прожиточного минимума.

В то время правительство Гройсмана заявило, что будет подавать кассационные жалобы на решение суда, а также введет мониторинг фактических цен на товары и услуги. Но никаких официальных сообщений по этому поводу в дальнейшем не последовало. Таким образом, новая власть была вынуждена вести расчет основополагающего показателя по старинке. А времени на создание новой потребительской корзины, ее согласование со всеми заинтересованными сторонами с учетом сроков росписи бюджета-2020, основанного как раз на прожиточном минимуме, просто не было. Хотя все «проколы» власть понимает.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что прожиточный минимум в Украине нужно повысить не менее, чем в два раза.

«Чтобы эти 10 миллионов украинцев получили достойный уровень минимальный, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был, как минимум, вдвое больше. Потому что тот прожиточный минимум, который декларируется, в среднем составляет до 2000 гривен, на него сегодня прожить реально невозможно. В реальной жизни этот прожиточный минимум не дает возможности человеку достойно себя чувствовать», - сказал он, добавив, что прожиточный минимум, который сейчас задекларирован в официальных документах, скорее, формальный.

По подсчетам Кабинета министров, необходимая сумма - 4 тысячи гривен и выше. Но быстрого решения вопроса ожидать не стоит. По словам Гончарука, для установления прожиточного минимума на таком уровне, украинская экономика должна вырасти хотя бы на треть. В ближайшие годы это вряд ли возможно, но Кабмин постарается приблизиться к цели.

Шаги для решения проблемы властью все же делаются. В Раду уже направлено девять соответствующих законопроектов. Один из них разработан Министерством социальной политики. Документ предполагает радикальное изменение системы привязки социальных выплат к прожиточному минимуму.

«К нашему прожиточному минимуму привязаны более сотни выплат. Мы посмотрели подробнее – к нему привязаны не только зарплаты, штрафы, пеня, а также плата за лицензию, зарплаты судей-прокуроров... И мы искренне считаем, что эту ситуацию надо изменить: прожиточный минимум действительно должен выполнять задачи прожиточного минимума и гарантии людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, нуждаются в государственной помощи...», - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, планируется увеличение прожиточного минимума малообеспеченным семьям: «Относительно прожиточного минимума как величины, которая будет помогать преодолеть бедность, мы хотим, чтобы эта величина была основой для программы по малообеспеченности. И в рамках этой программы увеличивать прожиточный минимум тем семьям, которые попадают в эту программу. Также прожиточный минимум будет категорией, которая будет соответствовать уровню пенсий, как это заложено в нашей Конституции».

Прожиточный минимум свыше четырех тысяч – реальность?

Финансовый аналитик Виталий Шапран считает, что реальность планов по многоразовому увеличению прожиточного минимума будет зависеть исключительно от фискальных успехов новых правительства и парламента.

«Власти здорово замахнулись на «упрощенку» и страховой сектор, это - наши внутренние офшорные зоны. И если их удастся оседлать, то я не вижу никаких барьеров для достижения прожиточного минимума свыше 4,251 тысячи гривен. Однако слишком быстрый переход к этой цифре приведет к повышению инфляции. Вот почему важно заботиться, чтобы расходы бюджета были обеспечены доходами. Кстати, дополнительно повышение прожиточного минимума обрадует чиновников. По закону, госслужащие должны декларировать все доходы, свыше 50 прожиточных минимумов», - отметил Шапран.

Экономический эксперт Олег Пендзин напомнил о подсчетах Федерации профсоюзов Украины, согласно которым реальный прожиточный минимум должен быть не менее 5500 гривен. Поскольку в трех основополагающих корзинах (продуктовая, промтоварная и корзина услуг) не учитываются затраты на образование, а затраты на медицинские товары предусмотрены из расчета 70 гривен в месяц, что реально меньше фактической необходимости.

«Желание правительства в 2020 году приблизить бюджетный прожиточный минимум (2100 гривен) к расчетному (4251 гривня) является позитивом. Но пока в проекте бюджета выписаны именно 2100 гривен, и заложены этапы повышения на 50-70 гривен. То есть, никаких задокументированных планов по реальному повышению прожиточного минимума до фактического уровня в проекте бюджета нет. Как и понимания, за счет чего правительство будет это делать», - подчеркнул Пендзин.

Эксперт по финансовому и налоговому праву Святослав Дубина также отмечает, что планы правительства являются амбициозными, но вот детализации их реализации мало.

«Правительство представило программу, в которой заявлены амбициозные планы, но в ней очень мало конкретики, какими механизмами это будет достигаться. Премьер-министр сразу заявил, что программа писалась в сжатые сроки, поэтому и мало конкретики. Упор больше делался на KPI (показатель эффективности), который должен быть достигнут. Что касается прожиточного минимума - та же ситуация. Было бы хорошо, чтобы правительство детализировало каждый показатель, каким образом он будет достигаться, за счет чего и, самое главное, кто и за что отвечает! Чтобы у нас опять не получилась коллективная безответственность, как было у предыдущих Кабминов. К примеру, Гройсмана три года никто не заслушивал по его программе. Я уже не говорю об ответственных за ее реализацию. От слаженной работы правительства, бизнеса и гражданского общества зависит результат и достижение заявленных показателей. Но мяч на стороне правительства», - подытожил эксперт.

Рассмотрение и принятие законопроектов о новом расчете и применении прожиточного минимума может состояться еще в этом году. Основание надеяться на это дает «турборежим» работы парламента. Значит, уже в 2020-ом зарплаты, пенсии, льготы и соцвыплаты украинцы вполне могут начать получать с учетом реалий сегодняшнего времени, а не «совковых» принципов.

Нана Черная