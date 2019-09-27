Минфин намерен отказаться от продажи валютных гособлигаций

Также Минфин больше не будет размещать пятилетние гривневые ОВГЗ.

Министерство финансов Украины намерено отказаться от размещения облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

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Об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца на Украинском финансовом форуме в Киеве.

"Наша цель в будущем – перейти на исключительно гривневые заимствования на локальном рынке", - сказал Буца, отметив, что 50% финансирования на этот год было гривневым.

Кроме того, как отметил Буца, существует проблема валютного риска из-за высокой доли валютного долга.

Также Буца сообщил, что Минфин больше не будет размещать пятилетние гривневые ОВГЗ, так как под этот инструмент уже получен очень большой объем средств.

"На этом мы заканчиваем с этим инструментом – больше размещать не будем", - добавил он.

По его словам, потребности в финансировании до конца года составляют всего 50 млрд грн, при этом Минфин рассчитывает на финансирование международных партнеров, потому достаточно будет до конца года размещать на ОВГЗ-аукционах ограниченный объем 1-2-3 летних ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-августе 2019 года привлекло в государственный бюджет 174,124 миллиарда гривень, 3,220 миллиарда долларов и 189 миллионов евро.