Топ-менеджмент "Пивденкомбанка" вывел из учреждения $38 миллионов - СБУ

В течение 2012-2014 годов средства были незаконно переданы в залог.

Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "КБ "Пивденкомбанк" на выводе из финучреждения 38 миллионов долларов США, которые придется возмещать из государственного бюджета - через Фонд гарантирования вкладов.

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Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи СБУ установили, что руководство банка разработало схему по присвоению средств учреждения.

"На протяжении 2012-2014 годов они незаконно передали в залог деньги учреждения, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании. После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные 38 миллионов долларов были списаны в пользу иностранного банка", - отметили в СБУ.

В результате, отмечается в сообщении, государству причинен ущерб на указанную сумму, размер которой подтвержден выводами экспертного учреждения.

В настоящее время, сообщили в СБУ, "Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно, возмещение клиентам похищенных должностными лицами денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.

По материалам СБУ, двум бывшим руководителям банка объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.