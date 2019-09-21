Баланс недели: землю - селянам, бюджет - депутатам, а газ – европейцам

На уходящей неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление - открытие рынка земли планируется с 1 октября 2020 года. Таким образом, должен быть положен конец длительной неопределенности в одном из самых острых вопросов для общества.

По сути, земельный вопрос разделил украинцев пополам. Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в сентябре 2019 года, почти половина украинцев (49%) не поддерживают принятие закона о рынке земли. Такая поляризация взглядов во многом объясняется действиями политиков, для которых земля всегда была предметом для спекуляций. Главный аргумент, выступавших против открытия рынка, - возможность скупки украинской земли жадными иностранцами.

Однако, Гончарук заверил, что купить землю будет иметь возможность только украинский гражданин или зарегистрированная в стране компания.

«Чтобы мы четко понимали, что собственник находится в украинской юрисдикции. Купить государственную и коммунальную землю, они также должны быть выставлены на продажу… все это должно происходить на публичных прозрачных торгах, чтобы у любого человека был равный доступ к тому, чтобы купить земельный участок», - заявил он.

При этом, по словам Гончарука, Кабмин предлагает гарантировать первоочередное право покупки земли тем, кто сейчас ее арендует.

«Это абсолютно необходимо. Мы очень не хотим, чтобы те, кто сейчас обрабатывает землю, утратили возможность обрабатывать ее в дальнейшем. Этот рынок должен быть удобным не для спекулянтов, а для людей, которые реально работают на земле и производят продукцию», - сказал премьер.

То, что украинскую землю смогут покупать только граждане Украины и компании, заверил и президент Владимир Зеленский.

«Страшилки про китайцев, арабов или инопланетян, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред», - подчеркнул глава государства.

По его словам, вопрос рынка земли на сегодняшний день является «очень чувствительным» и поэтому требует широкого публичного обсуждения для того, чтобы развеять все мифы и манипуляции, которые «посеяли в сознании граждан» за последние почти два десятка лет, и для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения модели рынка земли.

При этом Зеленский отметил, что в современном мире люди должны иметь право распоряжаться своим имуществом.

«Земля - это собственность граждан, и у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю. Это право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей, иначе - начинается Советский Союз, начинается совок, когда мы, граждане, получили якобы свои квартиры, но не могли их продавать легально, и это неправильно», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что отсутствие рынка земли породило незаконные серые схемы, махинации и миллиардный процветающий теневой рынок.

«Выигрывает от этого не мелкий фермер, не простой крестьянин, а местные «земельные князьки». Более того, за это время из 7 миллионов украинцев, владеющих землей, почти один миллион граждан умерли, так и не получив от государства шанс стать богатыми хозяевами своей земли, не получив право собственности», - подчеркнул президент.

В правительстве обещают не открывать рынок земли любой ценой, а подойти к вопросу взвешенно. В частности, по словам Гончарука, землю в Украине можно будет продавать лишь при условии доступа фермеров к финансовому ресурсу. В связи с этим правительство за счет компенсации из государственного бюджета планирует снизить ставку кредита для фермеров ниже 5 процентов, чтобы после открытия рынка земли они смогли на равных условиях с крупным бизнесом поучаствовать в покупке участков. Также правительство планирует применять еще один механизм поддержки фермеров - фонд частичного гарантирования кредитования, который подразумевает, что государство будет предоставлять банкам дополнительные гарантии по кредитам.

Гончарук заверил, что обеспечит эти условия, поскольку считает, что мораторий на продажу земли тормозит развитие отечественной экономики.

«Мы рассчитываем, что вследствие запуска земельной реформы украинская экономика будет расти дополнительно минимум на два процента», - подчеркнул премьер.

Газовый треугольник

На уходящей неделе в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне представителей Украины и России при участии Еврокомиссии о долгосрочном транзите газа в ЕС через Украину после 2019 года. Договориться о подписании контракта не удалось, но некий прогресс наметился.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах.

«Мы договорились, что будущий контракт будет основан на правилах ЕС. Мы прояснили России, как Украина имплементирует энергетические правила ЕС, и мы согласились, что будущий контракт должен уважать все европейские правила», - сказал Шефчович после переговоров.

Позже в «Нафтогазе» подчеркнули, что «Газпром» впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года.

«Мы отмечаем интерес российской стороны в проведении конструктивных переговоров и новый уровень готовности к принятию современных условий транспортировки газа украинской ГТС. В частности, «Газпром» впервые допустил возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года», - отметили в пресс-службе НАК.

Шаг России навстречу во многом связан с проблемами, которые испытывает наш агрессивный северный сосед, оккупировавший часть украинской территории и ведущий различными способами войну против Украины. В частности, это - срыв сроков введения на полную мощность обходных трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». К тому же, Европейский суд подтвердил ограничения для «Газпрома» на использование трубопровода OPAL, который планировалось использовать в системе «Северного потока-2», что не позволит РФ полноценно распределять свой газ в Европе. Поэтому Россия прекрасно осознает всю сложность ситуации и невозможность на сегодня отказаться от транзита газа через Украину.

С другой стороны, у Кремля не осталось аргументов для обвинения в срыве переговоров Украину. Ведь на всех предыдущих переговорах Россия твердила только одно – никаких энергоправил ЕС в отношении газовых контрактов с Украиной, так как Киев не готов к разделению (анбандлингу) «Нафтогаза» на структуры поставщика и транзитера по принципу Третьего европейского энергопакета.

Действительно, последние годы анбандлинг тормозили напряженные отношения экс-премьер-министра Владимира Гройсмана и руководства «Нафтогаза». Но проблема исчерпала себя 18 сентября. Накануне трехсторонних переговоров новый Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком передал управление компанией «Магистральные газопроводы Украины» от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов.

«Чтобы не было каких-то элементов влияния с точки зрения, что у Минэкоэнергии есть другие элементы, которые не могут быть объединены. Чтобы не было злоупотреблений с точки зрения бизнеса, в частности, с добычей, продажей и другим», - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кроме этого, Кабмин в преддверии трехсторонних газовых переговоров утвердил новый план отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это решение позволяет до конца года завершить выделение независимого оператора ГТС Украины.

«Наконец мы отделили транспортировку природного газа от его добычи и поставки. Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС», - отметил премьер.

Таким образом, у России не осталось аргументов против подписания договора. Правда, как известно, если сильно не хотеть, то причина найдется всегда. Как будет на самом деле, станет известно в конце октября, когда должен состояться следующий раунд трехсторонних переговоров. К этому времени, по словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, украинское законодательство, регулирующее газовую отрасль, должно быть усовершенствовано и приведено в соответствие с европейским.

«Надо наверстать время, которое было потеряно на придумывание «уникальных велосипедов». Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма по анбандлингу в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским - все сделаем вовремя и качественно», - отметил Коболев.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что Украине необходимо продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января, так как времени для заключения нового транзитного контракта все меньше.

«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской сторон о том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», - написал он в Facebook.

Витренко подчеркнул, что время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются.

«Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства «Северного потока-2», - добавил он.

Сбалансированный и реалистичный бюджет

В последний рабочий день уходящей недели Рада приняла к рассмотрению разработанный правительством проект госбюджета на 2020 год. Документ предполагает доходы в размере 1,079 трлн грн, расходы - 1,170 трлн грн, предельный объем дефицита – 95 млрд грн, или 2,09 процента ВВП.

Представляя проект росписи госказны депутатам, министр финансов Оксана Маркарова назвала его сбалансированным, реалистичным и предусматривающим финансирование всех приоритетных расходов.

По ее словам, все бюджетные доходы базируются на текущем налоговом законодательстве, но принятие законов о легализации игорного бизнеса и о добыче янтаря будет предполагать увеличение доходов.

Также Маркарова сообщила, что треть расходов бюджета составляют платежи по погашению и обслуживанию государственного долга, но выполнение этих обязательств позволит на конец 2020 года снизить госдолг к ВВП до 46,7 процента.

«Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга - внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы», - сказала Маркарова.

Министр пояснила, что после реструктуризации Украиной своих долгов в 2015 году было несколько лет, в течение которых не нужно было погашать долги, но с 2019 года ситуация изменилась и настало время платить по долгам.

«Но то, что мы полностью забюджетировали и полностью выполним свои обязательства, позволит нам на конец 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7 процента», - добавила она.

Также, Маркарова отметила, что проект закона о госбюджете предусматривает сохранение действующих налоговых ставок. Кроме этого, по словам министра финансов, проект бюджета построен на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3 процента и валютным курсом 28,2 грн за доллар, который был сделан еще в мае текущего года.

«Бюджет, который мы обсуждаем, базируется на макроэкономическом прогнозе, который утвержден еще в мае 2019 года. И пересмотр этого макропрогноза, который Бюджетный кодекс позволяет сделать между первым и вторым чтениями, еще у нас впереди. Поэтому у нас сегодня бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3 процента, тех макроэкономических показателях и социальных стандартах, которые утверждены еще предыдущим Кабмином», - сказала она.

При этом министр назвала условия, благодаря которым Украина может рассчитывать, что в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 5-7 процентов.

«Мы задекларировали амбициозную цель – рост в 5-7 процентов ежегодно. Это очень амбициозная цель, и она достижима», - сказала Маркарова.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, в свою очередь, сообщил, что комитет ожидает замечания и предложения депутатов к проекту закона до октября, и все предложения должны быть сбалансированы.

«То есть, увеличение расходов или сокращение доходов требует определения источников их покрытия», - сказал Аристов.

По его словам, в настоящее время преждевременно давать оценку проекту документа, учитывая необходимость детального анализа показателей.

Эффективная Рада

Помимо прочего, на уходящей неделе депутаты продолжили плодотворную работу.

Важным решением парламентариев стало назначение главы Фонда государственного имущества. Им стал экс-директор управления недвижимым имуществом и инфраструктурой в «Укрпочте» Дмитрий Сенниченко.

Во время своего выступления с парламентской трибуны Сенниченко отметил, что своей задачей видит то, чтобы в государственной собственности были только те предприятия, которые будут работать эффективно. Также среди приоритетов в своей работе он назвал привлечение инвесторов на гособъекты и борьбу с коррупцией.

«Моя задача - сделать действительно честную, открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не будут определены как стратегические и не будут оставлены государству. Из 3600 государственных предприятий 2300 – более-менее живые, а остальные – остатки на документах», - отметил он.

Верховная Рада также приняла ряд важных экономических законов. В частности, парламент сократил перечень подлежащих лицензированию видов деятельности в сфере телекоммуникаций. Теперь, чтобы получить право, оператору нужно будет только уведомить профильного регулятора - Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, о начале деятельности.

Еще Рада усовершенствовала охрану прав интеллектуальной собственности на компоновку полупроводниковых изделий, в частности, микросхем, светодиодов и транзисторов. Закон закрепит право на эксклюзивное использование разработанных микросхем на протяжении 10 лет с момента первого использования изделия. Также будут упрощены условия подачи заявки на регистрацию изделия и разрешено подавать заявки в электронной форме.

Кроме этого, Рада усовершенствовала процедуру проведения финансовой реструктуризации. В частности, депутаты сделали возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами (речь идет о группе юридических лиц под общим контролем, но имеющих различных, не общих кредиторов).

Важным решением Рады стало принятие закона о снижении допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тысяч грн с 200 тысяч грн. По словам народного депутата Роксоланы Пидласой, теперь покупать у «своих» станет намного сложнее, а коррупции в закупках будет намного меньше.

Также Рада приняла закон о представлении единой отчетности по единому взносу на социальное страхование и налогу на доходы физических лиц. По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, принятие закона будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса.

Рада также ратифицировала изменения в соглашение с Турцией для улучшения обменом информацией и помощи при взыскании налогов. А еще внесла изменения в соглашение со Швейцарией для противодействия размытию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения.

Последняя неделя сентября, как ожидается, будет также наполнена важными событиями. В частности, президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке планирует провести первую встречу с лидером крупнейшей экономики мира и нашим стратегическим партнером - США Дональдом Трампом, а Госстат сообщит об итогах работы национальной промышленности в августе.

Александр Куницкий