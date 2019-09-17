Европарламент поддержал кандидатуру Лагард на пост главы ЕЦБ

Рекомендация Европарламента, поддержавшего кандидатуру Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ, носит необязательный характер. Окончательное решение будет принято на саммите Евросоюза в октябре.

Европейский парламент поддержал кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка (ЕЦБ).

В ходе заседания в Страсбурге во вторник, 17 сентября, 394 депутата проголосовали "за", 206 - "против", еще 49 человек воздержались, сообщается на сайте Европарламента, пишет DW.

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Перед голосованием евродепутаты провели дебаты о том, подходит ли кандидатура Лагард на пост главы ЕЦБ, говорится далее в заявлении. Рекомендация Европарламента носит необязательный характер, и окончательное решение должен будет принять Европейский совет, состоящий из глав государств и правительств стран-членов Евросоюза. Следующее заседание Евросовета запланировано на октябрь.

В начале июля участники внеочередного саммита ЕС предложили выдвинуть на должность председателя ЕЦБ Кристин Лагард, возглавлявшую тогда Международный валютный фонд (МВФ). После этого 63-летняя Лагард объявила, что приостанавливает работу на посту главы МВФ на период номинации. В случае избрания она сменит Марио Драги на посту главы ЕЦБ 1 ноября.