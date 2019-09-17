Бюджет эффективности: как новое правительство предлагает Украине прожить 2020 год

Сформированное в конце августа новое украинское правительство реформаторов во главе с Алексеем Гончаруком столкнулось с первым серьезным вызовом – подготовкой проекта госбюджета на 2020 год. Именно по этому документу многие украинцы будут судить о приоритетах новой власти, поэтому не удивительно пристальное внимание общества к начавшемуся бюджетному процессу.

И вот 15 сентября, в последний день, определенный Конституцией, Кабинет министров утвердил и подал в парламент проект государственного бюджета на следующий год, чтобы избранные на июльских досрочных выборах народные избранники начали обсуждение и принятие главной финансовой сметы страны.

Что можно сказать о качестве данного продукта, если обычно на его подготовку уходит не один месяц?

Конечно, до аврала последних дней основной фронт работы выполнила команда Министерства финансов, которая практически в полном составе перекочевала из отправленного в отставку правительства Владимира Гройсмана. Потому многие реформы, которые задумали или разрабатывают новый президент Владимир Зеленский вместе со своей командой, первый вариант бюджета смог лишь обозначить в общих чертах или вообще проигнорировал.

«Этот бюджет не учитывает преимущественное большинство тех идей, с которыми выходила команда президента на выборы. Это не было бы возможным, потому что бюджет может учитывать то, что предусмотрено действующим законом, потому нам нужно дождаться, пока парламент утвердит программу деятельности правительства и примет необходимые законы, которые должны быть нами учтены, когда мы будем подавать вторую итерацию, уже более подготовленную, с учетом обратной связи парламента до 2 ноября», - именно так охарактеризовал документ премьер Гончарук.

В правительстве не скрывают, что отправили в парламент «сырой» документ. И об этом точно не раз заявят в Раде 20 сентября, когда министр финансов Оксана Маркарова официально презентует проект в сессионном зале. Однако, учитывая тот факт, что пропрезидентская фракция составляет большинство депутатского корпуса, нет особых сомнений в скором принятии законопроекта в первом чтении.

Таким образом, основные баталии развернутся в октябре во время подготовки ко второму чтению, когда набравшиеся опыта министры и депутаты смогут существенно откорректировать предложенный вариант.

Вместе с тем, уже сейчас правительство заложило определенные тенденции, от которых точно не будет отказываться при верстке окончательного варианта госбюджета на 2020 год.

Учимся жить экономно

Особенностью поданного в Раду проекта является то, что бюджет следующего года должен стать «бюджетом эффективности». По словам главы правительства, теперь каждая полученная от налогоплательщика копейка должна использоваться с максимальным эффектом. Вполне реальным видится переформатирование ряда бюджетных программ, из которых выбросят «лишнее», сфокусировавшись на нескольких приоритетах.

Также Кабинет министров планирует в 2020 году сократить расходы на содержание государственного аппарата.

«Мы точно должны уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, делать его более эффективным. Есть пространство. 2020 год в том числе должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство», - заявил премьер Гончарук.

Именно бережное отношение к финансам государства и сокращение армии чиновников должно привести к снижению дефицита госказны – это одна из целей, которую планирует достичь правительство в следующем году.

«Уменьшение дефицита не просто красивое слово. Это наша абсолютно ответственная позиция – жить за свой счет. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе как задачу - это 2,09 процента. Это будет амбициозная цель. Я не думаю, что очень многие из наших стран-соседей могут показать такой результат, но мы считаем, что он реалистичный, и мы его достигнем», - заявила на презентации проекта глава Минфина Маркарова.

По словам Гончарука, Украина теперь будет стремиться к тому, чтобы на определенном этапе прийти к бездефицитному бюджету. Но пока это цель на ближайшие годы.

Кстати, Кабмин принципиально не только не хочет увеличивать налоги для увеличения доходной части казны, но и в будущем предлагает перейти к их снижению для создания стимулов экономического развития. А рост экономики и повышение активности бизнеса в свою очередь должны привести к увеличению бюджетных доходов.

«Налоги надо постепенно уменьшать, но делать их равными для всех», - отметил премьер.

Снижение размера госдолга

Учитывая стремление снизить дефицит госбюджета, неудивительно, что в следующем году правительство хочет серьезно заняться другой важной проблемой – государственным долгом. Не секрет, что 2020-й, как и текущий год, станет пиковым в плане выплат Украиной по своим долговым обязательствам. На это направление уйдёт более трети всей расходной части Госбюджета.

«Нам придется отдать около 438 млрд грн. Это очень много. Это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году. Это, с одной стороны, вызов, с другой, - это то, на что направлена наша работа в следующем году», - констатировала министр финансов.

Вполне возможно, что именно фактор значительных выплат по внешним долгам и подтолкнул Кабинет министров к необходимости жить по средствам и постепенно снижать зависимость от внешних заимствований. В следующем году планируется получить от кредиторов сумму, которая почти на 60 млрд грн меньше той, которую нужно будет вернуть по уже существующим долгам.

«По заимствованиям мы планируем около 380 миллиардов. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов, как говорит наша стратегия по долгу… Наша цель – взять долг под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро», - пояснила Маркарова.

Привлекать кредитные средства Кабмин планирует преимущественно в гривне, причем на максимально долгий срок.

Как следствие, государственный долг на конец следующего года должен сократиться до 47 процентов от валового внутреннего продукта, а вместе с гарантированным долгом – до 54 процентов ВВП. На конец 2018 года размер госдолга с гарантиями к валовому внутреннему продукту Украины составлял 63 процента, а на конец 2017 года – 72 процента.

Рост социальных стандартов

Направленный в Верховную Раду проект бюджета предлагает провести в следующем году незначительное повышение минимальной заработной платы, которая с 1 января 2020 года будет составлять 4723 гривны.

«Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе, экономический рост из-за роста производительности», - пояснила министр финансов.

В проекте указано, что почасовая минимальная зарплата для украинцев в следующем году составит 28,31 гривны.

Кроме минимальной зарплаты, правительство предлагает в 2020 году повысить размер прожиточного минимума. В расчете на одного человека на один месяц этот показатель вырастет до 2118 грн с 1 июля и до 2189 грн – с 1 декабря следующего года.

Вместе с этим в правительстве понимают, что эти цифры не являются адекватным ответом на запросы беднейшей части населения.

«Кабинету министров Украины осуществить решительные шаги по приближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять около 4251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения», - сказано в проекте госбджета.

Новые правила для аграриев

Одной из новинок проекта госбюджета-2020 будет переформатирование поддержки, которую государство оказывает агропромышленному комплексу, причиной чему является готовящаяся земельная реформа и скорое открытие рынка земли.

Премьер-министр говорит о планах разработать инструмент поддержки мелких фермеров, чтобы они не стали статистами после снятия моратория на продажу земель сельхозяйственного назначения и открытия рынка. В частности, Кабмин в 2020 году планирует оказать поддержку аграриям в виде снижения стоимости кредитов на покупку земли.

«Вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы в случае, если земельная реформа состоится, компенсировать процентную ставку для фермеров по кредитам, чтобы они могли позволить себе иметь доступный ресурс, принять активное участие и иметь не худшие условия, чтобы купить земельный участок», - сказал Гончарук.

Что касается предварительных цифр, то на поддержку агропромышленного комплекса в 2020 году предлагается направить сумму средств, которая на 1,3 млрд грн меньше, чем было заложено в госбюджете на 2019 год.

«Поддержка АПК – 4,4 миллиарда, очень целеустремленная программа, ко второму чтению будет более детализирована. Это будет программа удешевления кредитов для малых фермеров. Вместо многих разных программ очень четкая и сфокусированная программа», - добавила на презентации проекта Маркарова.

Защита Отчизны и строительство дорог

Поданный на рассмотрение Рады проект госбюджета указывает, что повышение уровня обороноспособности воюющей страны, забота о ее безопасности - остаются ключевыми приоритетами правительства. На это направление Кабинет Гончарука предлагает выделить рекордные 245,8 млрд грн, что более чем на 30 миллиардов превышает показатель текущего года.

«Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов. 245,8 млрд в 2020 году мы планируем на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне», - пояснила министр финансов.

Также глава Минфина добавила, что в проекте государственного бюджета на следующий год появится новая статья - средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

Еще одним приоритетным направлением является обновление дорожной инфраструктуры. Так правительство предлагает увеличить в 2020 году размере Дорожного фонда до 70 млрд грн.

«Дорожный фонд в следующем году растет. Сто процентов акцизов будут перенаправлены в Дорожный фонд. Согласно нашему макропрогнозу - это около 70 млрд грн. Однако экономический рост и, соответственно, рост акцизов может эту сумму увеличить. Плюс ключевая задача премьер-министра – увеличить привлечение грантовых средств международных доноров. Поэтому могут быть добавлены существенные суммы», - заявила глава Минфина.

Не отказывается Кабинет министров и от выплат субсидий малоимущим украинцам, но при этом предлагает урезать это направление в 2020 году более чем на 7 млрд грн – в проекте госбюджета на это предусмотрено 47,6 млрд грн.

Премьер Гончарук подчеркнул, что правительство сейчас изучает, как сделать программу выплаты субсидий более эффективной.

«Политика правительства состоит в том числе, чтобы обеспечить людей, для которых очень тяжелым является бремя оплаты коммунальных услуг. Поэтому принцип распределения субсидий мы сейчас не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представим парламенту программу деятельности правительства, потом, когда программа деятельности правительства будет одобрена, возможно, изменится дизайн этой программы. Мы изучаем, как сделать ее более эффективной», - подчеркнул глава правительства.

Стоит также сказать, что доходная часть государственной казны на 2020 года запланирована на уровне 1,079 трлн грн. На расходы планируется направить 1,17 трлн грн, из которых 172,6 млрд грн – на финансирование Пенсионного фонда, из 136,4 млрд грн – на образование и 108 млрд грн – на здравоохранение.

Еще один важный момент заключается в том, что проект госбюджета-2020 является последним, когда правительство будет прогнозировать финансовую жизнь страны только на один год.

«Следующий бюджет, когда мы будем подавать, он уже будет базироваться на новом документе, который называется бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. В этом году мы в последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала должно быть среднесрочным – мы должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны, а после этого будем говорить, как в условиях этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года», - заявил Гончарук.

Пока показатели государственного бюджета на следующий год являются предварительными. При верстке документа использовался макроэкономический прогноз, который Министерство экономического развития делало еще в мае текущего года, потому эта оценка является явно устаревшей.

Потому параллельно с обсуждением законопроекта в Верховной Раде в ближайшие недели обновленное министерство во главе с известным экономистом Тимофеем Миловановым обещает подготовить новый макропрогноз с актуальными цифрами, одной из которых является средневзвешенный курс доллара.

Таким образом, закладываемые в смету параметры могу существенно измениться до начала ноября, когда обновленный проект должен быть представлен в Раде к рассмотрению во втором чтении. И это должен быть реалистичный бюджет активно модернизирующейся страны с четко выставленными приоритетами. Посмотрим, как новому правительству и парламенту удастся сдать этот ответственный тест.

Дмитрий Шварц