Предлагаемые изменения Налогового кодекса токсичны для украинской экономики - эксперт

Изменения в Налоговый кодекс должны вноситься после тщательного анализа их последствий для украинской экономики.

Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков после совещания в ГФС, посвященного вопросу изменения ставок рентных платежей, пишет Минпром.

Комментируя положения внесенного в Верховную Раду законопроекта №1210, А.Каленков отметил, что в документ включили нормы, которые делают его токсичным для украинской экономики. "Против этого законопроекта уже выступили Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей и многие другие. И основная причина этого заключается в том, что все делается впопыхах и в документе прописаны нормы, которые при детальной дискуссии туда бы просто не вошли. Поэтому мы просим прежде всего дать время для того чтобы нас услышали. Гораздо легче потратить время сейчас, посмотреть на экономические модели, сценарии развития и увидеть к чему это приведет, чем потом дождаться неизбежного ухудшения ситуации", - подчеркнул он.

А.Каленков выразил уверенность, что новая модель рентных платежей на все виды полезных ископаемых должна быть выработана в процессе большой налоговой реформы анонсированной премьер-министром, которая должна начаться весной следующего года. "Поэтому мы предлагаем весной вернуться к этому вопросу, и по новому прописать многие статьи касающиеся не только ренты по железорудному сырью, но рентных платежей на все полезные ископаемые и сделать это настолько качественно чтобы система потом устояла на многие годы вперед", - сказал президент "Укрметаллургпрома".

При этом А.Каленков сообщил, что во время совещания в ГФС стороны договорились о том, что предлагаемые законопроектом №1210 нормы в случае их принятия должны вводиться не с момента подписания закона, а как минимум с 1 января 2020 года.

Президент "Укрметаллургпрома" также сообщил, что представители отечественного горно-металлургического комплекса на совещании согласились с предлагаемым законопроектом №1210 повышением ставки рентных платежей с 8% до 10%, но выступили категорически против изменения базы налогообложения. "Менять сейчас базу налогообложения с учетом того что весной мы к этому вернемся – неэффективно, неправильно, вредит отрасли и всей украинской экономике", - уверен он.

Как известно, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

По оценкам консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в случае принятия изменений в Налоговый кодекс, предусмотренных законопроектом №1210, доля рентных платежей по отношению к коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины существенно превысит аналогичный показатель в других странах. Так, доля ренты по отношению к прибыли в Австралии, Бразилии, Канаде, Казахстане, Индии, ЮАР колеблется в диапазоне от 8,4% до 12,7%. А в России – всего 2,5%. В Украине в случае внедрения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс она достигнет 22%.