В банках стало меньше депозитов: свежие цифры

Объем депозитов в украинских банках за август сократился на 0,9% в гривне, на 1,1% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за август 2019 года сократился на 0,9% – до 554,2 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,1%, до 15,5 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 2,6%, валютных – на 15,8%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 1,1% за август и в таких же пределах - с начала года, до 617,9 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 0,9% за август и на 5,7% с начала года - до 15,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.