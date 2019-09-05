«Дарница» может стоить $700 миллионов – совладелец

Загорий подчеркнул, что в мировой фармацевтике уже давно наметился тренд на интернационализацию, и украинская фарма рано или поздно потеряет суверенитет.

Акционеры фармацевтической компании «Дарница» готовы рассмотреть предложение о продаже бизнеса, но только в том случае, если речь пойдет о сумме, превышающей $700 млн.

Об этом сообщил совладелец «Дарницы» Глеб Загорий в интервью журналисту Андрею Остапчуку, которое опубликовано на Youtube-канале Andrew Ostapchuk.

«Если мы справимся с теми планами, которые нарисованы нами внутри компании, и если экономика страны не подведет, я бы хотел по итогу разговаривать о сумме явно превышающей $500-600 млн. Но я понимаю, что для этого мне, моей команде, моему предприятию нужно сделать колоссальную работу», - сказал бизнесмен.

На уточняющий вопрос журналиста Глеб Загорий ответил, что речь может пойти о $700 млн.

Загорий подчеркнул, что в мировой фармацевтике уже давно наметился тренд на интернационализацию, и украинская фарма рано или поздно потеряет суверенитет.

«Скажу прямо: нам четыре месяца назад сделали предложение в $400 млн (интервью вышло 4 сентября 2019 – прим. ред.) Положили деньги в стол и сказали: завтра сделка. Я просто улыбнулся и попросил Дмитрия Шимкива продолжать выполнение тех задач, которые возложены на него как на главу совета управляющей компании «Дарница». Он все понял», – рассказал Загорий.

Как сообщалось, акционеры «Дарницы» ставят цель превратить ее из украинской компании в международную. Для этого «Дарница» ведет переговоры о стратегическом партнерстве с зарубежными игроками фармрынка. Кроме того, компания проводит диджитализацию жизненного цикла препаратов и переходит на электронный документооборот. По словам акционеров, «Дарница» направляет на разработки и исследования 10% своего валового дохода.

Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.

Глеб Загорий родился в 1976 году. Имеет научную степень доктора фармацевтических наук. С 2009 по 2014 год работал генеральным директором «Дарницы». В 2014 году был избран народным депутатом Украины. Входил в парламентский комитет по делам ветеранов и людей с инвалидностью, был одним из инициаторов создания Министерства по делам ветеранов. Летом 2019 года после окончания каденции Верховной Рады VIII созыва ушел из политики, чтобы сосредоточиться на бизнес-деятельности.