Налоговая служба изменила налогообложение IT-шников: все подробности

Верланов отметил, что новая модель будет доступна только для ФОПов, имеющих IT-КВЭДы.

Государственная налоговая служба Украины подготовила новую модель налогообложения физических лиц - предпринимателей (ФОП - УНИАН), которые работают в IT-отрасли.

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Об этом во время форума сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

По его словам, новая модель состоит из четырех платежей. Это - 5% единого налога, 1,5% военного сбора, единый социальный взнос с двух минимальных зарплат и взнос в Фонд развития человеческого капитала, который планируется создать для развития отрасли.

Верланов отметил, что новая модель будет доступна только для ФОПов, имеющих IT-КВЭДы (классификатор видов экономической деятельности - УНИАН).

"Предлагается разработать этот законопроект в ближайшее время, принять его уже в этом календарном году, чтобы зафиксировать требования на десять лет, чтобы новая группа (налогообложения - УНИАН) была доступна со следующего года", - сказал он.

По его словам, этого будет достаточно, чтобы в следующем году началось институциональное становление нового фонда.