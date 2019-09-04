Валютные колебания: эксперты рассказали, стоит ли скупать доллары

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25−25,2 гривни за доллар.

Анализируя текущий курс гривни к доллару, эксперты согласны, что в ближайшее время не предполагается резких курсовых скачков. Курсовое соотношение в паре гривня-доллар не превысит отметку 25,2 UAH/USD.

Такой прогноз дали финансовые аналитики, передают "Факты".

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«Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25−25,2 гривни за доллар», - считает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению аналитика компании «Альпари» Максима Пархоменко, позиции национальной валюты укрепил недавно проведенный аукцион по продаже гособлигаций. В ближайшее время предстоят еще одни такие торги, что снова подстегнет спрос на гривню.

«Курс гривни в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25,10−25,20 грн, а евро - на уровне 27,7−27,9 грн», - считает Пархоменко.