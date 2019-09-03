Министр финансов заверила, что Украина готова к возвращению долгов

На гривневом и валютном счетах правительства находятся средства в эквиваленте около 130 млрд грн.

Правительство Украины готово к погашению долговых платежей до конца года, располагая средствами на гривневом и валютном счетах в эквиваленте около 130 млрд грн.

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Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире одного из телеканалов.

«Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца года», - сказала Маркарова.

По ее словам, также необходимые средства для погашения долгов будут предусмотрены в бюджете следующего года.

При этом Маркарова подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд грн, 3,2 млрд долл. и 189 млн евро.

Объем валютных долговых платежей Украины во втором полугодии составляет порядка 4,6 млрд долл., в том числе пиковые выплаты приходятся на сентябрь, когда надо оплатить около 1,7 млрд долл.