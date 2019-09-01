Зеленский рассказал, при каких условиях "придется попрощаться" с правительством Гончарука

Президент Владимир Зеленский заверил, что правительство также приложит все усилия для снижения процентных ставок по кредитам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с новым правительством «придется попрощаться», если оно не урегулирует проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.

Об этом он сказал в интервью на телеканале " 1" в программе "100 дней президента Украины».

«Задача есть, поставлена новому правительству: они должны показать модель. И если модель не будет уменьшение коммуналки, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. Этот же вопрос. И такая структурная проблема, такая структурная задача ставится новому правительству», - заявил он.

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По словам президента, не может человек платить за коммунальные услуги 50, 60, 70, 80 или 90 процентов суммы, которую получает.

«Ну просто не может. Умрет человек. Зачем мы работаем, для кого, зачем эти сложные экономические формулы? То есть они (новое правительство - УНИАН) знают мою позицию и что-то готовят», - сообщил он.

Кроме того, президент отметил, что новое правительство должно поработать над тем, чтобы проценты по кредитам были ниже.

«Такая же история готовится по поводу кредитования. Готовят, чтобы ослабить этот процент, чтобы процент был уменьшен. Готовят формат, чтобы в 20-м году у людей была возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю. Покупать по другому проценту. Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит», - добавил президент.