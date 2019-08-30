В Нацбанке оценили ситуацию на валютном рынке

В НБУ отметили,что макроэкономические условия в Украине являются благоприятными для продолжения валютной либерализации. Всего с начала этого года НБУ смягчил или прекратил действие уже более 30 валютных ограничений.

Национальный банк Украины по мере улучшения макроэкономической ситуации и с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке будет продолжать ослаблять и прекращать действие мер защиты, с целью обеспечения режима свободного движения капитала без каких-либо ограничений.

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Об этом сказано на сайте НБУ со ссылкой на отчет регулятора о введении мер защиты.

Согласно сообщению, всего с начала этого года НБУ смягчил или прекратил действие уже более 30 валютных ограничений.

По данным НБУ, основными факторами, которые способствовали продолжению валютной либерализации в первом полугодии 2019 года, стали устойчивый рост экономики Украины, приемлемые показатели платежного баланса, достаточный объем международных резервов для выполнения обязательств Украины, дедолларизация государственного долга, снижение интенсивности военного конфликта на востоке страны, стабильная работа банковской системы и улучшение экономических ожиданий.

Справка УНИАН. В Украине с 7 февраля действует новый Закон «О валюте и валютных операциях», который предполагает ослабление порядка тридцати ограничений на валютном рынке.

Одним из ключевых решений во втором квартале стала отмена НБУ обязательной продажи части валютной выручки, которая действовала на протяжении 7 лет - с конца 2012 года.