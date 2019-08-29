Превращение Украины в инвестиционный рай: миссия выполнима

"Мы работаем над формированием позитивного имиджа Украины в мире. Сюда должна стоять очередь из инвесторов. Уверен, что уже через три-четыре года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business. Наша команда приложит к этому максимум усилий", - заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса.

Согласно данным Государственной фискальной службы, за последние годы количество предпринимателей физических лиц в Украине стабильно сокращалось. Только за последний год их число снизилось на восемь процентов. Частично, это происходило в результате очистки рынка от фиктивных предпринимателей, которые заявили об этом виде деятельности, но на самом деле работали наемными рабочими в Украине или за границей. Но также это происходило из-за сложных условий работы.

По крупному и среднему бизнесу ситуация аналогичная. Число зарегистрированных субъектов хозяйствования сокращается. И лишь в микропредпринимательстве и малом бизнесе ситуация более оптимистичная и их количество растет.

И это неудивительно, ведь за последние несколько лет Украина несколько продвинулась на пути упрощения условий ведения бизнеса. В частности, для стимулирования микро- и малого бизнеса в стране действует упрощенная система налогообложения.

Рискованные смельчаки

Смельчакам, которые решаются открыть в Украине собственное дело, по-прежнему приходится сталкиваться с множеством проблем.

Для начала необходимо раздобыть деньги. Как правило, молодые бизнесмены тратят свои накопленные сбережения, либо занимают деньги у близких или продают имущество. А дальше предпринимателей ждут суровые украинские реалии – сложности в коммуникации с госорганами, высокая налоговая нагрузка, обременительный механизм взимания налогов, коррупция.

Все эти проблемы больше всего отпугивают именно частных предпринимателей и малый бизнес, которые едва стоят на ногах и в любой момент могут пошатнуться от изменчивого настроения чиновников – местных и центральных, которые то и дело придумывают новые способы наполнения казны или своих карманов. И только самым стойким, благодаря смелости, постоянному поиску ресурсов, трате времени, денег и сил, удается выстоять в надежде заявить о себе и обеспечить благосостояние своих семей.

«В университете нас никто не учил, как нужно платить налоги. Пришлось разбираться самой и привлекать друзей-бизнесменов после неудачной попытки узнать эту информацию у сотрудников налоговой, которые отправили читать закон. Мне бы хотелось, чтобы чиновники избавились от бюрократии и начали помогать людям, которые пытаются создавать свое и быть независимыми в этом мире», - рассказывает о начале своего предпринимательского пути 25-летняя киевлянка Алина, открывшая шоу-рум женской одежды.

История Алины далеко не единичный случай. По словам налогового консультанта Киевского центра развития и поддержки бизнеса Александры Томашевской, чаще всего на пути открытия собственного дела людей останавливает страх потерять свои вложения, опасения предвзятых проверок и юридические сложности. Именно это чувство – страх - постоянно сопровождает начинающего бизнесмена в Украине, ведь предпринимательская жизнь полна приключений и тревог.

Ожидания инвесторов

Обещанный президентом Владимиром Зеленским устойчивый рост экономики на пять -семь процентов ежегодно возможен лишь благодаря проведению кардинальных реформ, которых также ожидают инвесторы.

Без стабильного притока финансирования, как внешнего, так и внутреннего, Украина не сможет добиться высоких темпов экономического роста. По данным Госстата, в первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций в Украину сократился на почти 60 процентов - до 45,5 млн долларов. Чтобы существенно улучшить этот ничтожно малый для европейской страны показатель необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, который предусматривает защиту прав инвесторов, одинаковые правила игры для всех участников рынка и прозрачную регуляторную среду.

Прежде всего, бизнес ожидает от новой украинской власти реальной борьбы с коррупцией и перезагрузку судебной системы. Именно коррупция и недоверие к судам уже не первый год возглавляют рейтинг главных препятствий для иностранных инвесторов в Украине, составленный Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) и Центром экономической стратегии (ЦЭС).

«Создание действенной основы для реальной борьбы с коррупцией, надлежащая работа судебной ветви власти и честные правила игры являются первоочередными ожиданиями бизнеса, как от президента, так и от парламента. В период неопределенности, к сожалению, инвесторы ставят финансирование на паузу в ожидании окончательного формирования новой политической среды», - отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Результаты проведенного ЕБА опроса предпринимателей за первую половину 2019 года указывают на ухудшение настроений бизнеса. Представители бизнеса не спешат делать оптимистичные предположения на будущее – 54 процента руководителей компаний колеблются, отвечая на вопрос: будет ли Украина выгодным рынком для инвестирования в ближайшие шесть месяцев.

Поэтому предприниматели хотят от власти предоставления законодательных гарантий и создание системы поощрений для иностранных инвесторов.

Помимо усиления борьбы с коррупцией и судебной реформы крупный и средний бизнес хочет видеть от исполнительной и законодательной власти курс на продолжение сотрудничества с главным кредитором страны - Международным валютным фондом и обеспечение независимости Национального банка. Эти вещи, по мнению бизнеса, помогут избежать дефолта и политического давления на НБУ.

Открытие рынка земли и борьба с рейдерством

Способствовать притоку инвестиций в нашу страну также должна земельная реформа, за проведение которой уже много лет активно выступают аграрный бизнес и международные партнеры Украины. Внедренный в 2001 году запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения фактически заморозил естественное перераспределение земли из собственности тех, кто ее получил бесплатно от колхоза, в собственность тех, кто ее действительно обрабатывает.

На сегодня 16,7 млн гектаров частных паев находятся в аренде аграрных производителей, что приводит к уменьшению инвестиций в долгосрочные проекты, которые тесно связаны с правами на землю, а также делает невозможным доступ аграрных хозяйств к кредитным ресурсам под залог земли.

На одной из встреч с бизнесом президент Украины пообещал поставить точку в многолетнем споре о целесообразности снятия моратория на продажу земли.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по своему качеству», - отметил Зеленский.

По подсчетам профильного Министерства аграрной политики и продовольствия, открытие в Украине рынка земли может принести украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл. ежегодно.

Также крупный и средний бизнес ожидает от новой власти сокращения количества проверок контролирующих органов и эффективной борьбы с рейдерством.

«Контролирующих органов более двадцати, а проверки имеют карательный характер. Все они скорее количественные, нежели качественные. Ни для кого не секрет, что все еще существует план по штрафам. Проверяющий, выходя на проверку, уже понимает, что штраф так или иначе будет наложен на предпринимателя. Нет личной ответственности чиновников, что не позволяет бизнесу в суде возмещать ущерб от неправомерных действий контролеров", - отметила член набсовета Украинской рады бизнеса (УРБ) София Арасланова.

Помочь защитить права бизнеса должна Госслужба финансовых расследований, о создании которой говорят уже не первый год. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, соответствующий законопроект сейчас находится на финальной стадии и является приоритетным для президентской команды.

Это ведомство займется расследованием экономических преступлений. Сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности, СБУ и налоговой милиции.

Заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Дмитрий Яблоновский в комментарии УНИАН отметил важность устранения давления на бизнес со стороны силовиков.

«Наши силовые органы не должны работать как рейдеры и способствовать рейдерам. Суды также не должны этому способствовать. Необходимо забрать функции расследования экономических преступлений от Службы безопасности и других силовых структур и сконцентрировать их в единой аналитической службе – Службе финансовых расследований, которую нам обещали», - отметил эксперт.

По разным оценкам, в течение последних шести лет в Украине произошло более трех тысяч рейдерских захватов. Обычно это была смена собственника с помощью подделки документов несуществующими регистраторами, или путем использования «дыр» в реестре.

По мнению ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в ближайшие месяцы новоизбранной Верховной Раде важно принять антирейдерский законопроект, который находится в стенах парламента еще с прошлого года.

«Рейдерство - это та проблема, с которой сталкиваются аграрии уже не первый год, и первоочередной задачей для нового парламента должно быть именно сосредоточение всех сил на защите бизнеса и собственности», - заявила УНИАН профильная ассоциация.

Стоит отметить, что начало пути по преодолению этой проблемы уже положено. Так, президент Владимир Зеленский в конце июля подписал указ о мерах по противодействию рейдерству, который, в частности, предусматривает разработку и принятие в ближайшее время законопроекта для устранения пробелов в законодательстве, позволяющих рейдерам отбирать и уничтожать бизнес.

Налоговый рай

По данным Совета бизнес-омбудсмена в Украине, за последние пять лет бизнес больше всего жаловался на налоговые проблемы, а также на действия правоохранительных органов и госрегуляторов.

Говоря о реформе налоговой системы, бизнес ожидает от властей усиления либерализации для вывода экономики Украины из тени, значительная часть которой находится в «серой зоне». Первыми шагами на этом пути могут стать уменьшение контроля происхождения средств, при условии, что они будут инвестированы бизнесом в украинскую экономику, а также упрощение уплаты налогов и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Основная идея последнего заключается в том, что бизнесу не нужно будет платить 20 процентов государству, а можно вложить эти деньги в свое развитие. Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная – на уровне 15 процентов.

Стоит отметить, что идея введения налога на выведенный капитал не нова и обсуждается в нашем обществе уже несколько лет. Сторонников этой модели по сей день также много, как и ее противников. Основными контраргументами ее оппонентов являются неминуемые потери госбюджета, которые образуются вследствие введения этого налога. Кстати, ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд (МВФ) также не одобряет поспешность при реализации этой идеи, опасаясь потерь украинской госказны. А потери, по оценкам экспертов, весьма существенные - в первый год введение этого налога приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2 процента до 1,5 процента ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн. Компенсировать этот разрыв Минфин предложил введением налога только для компаний с годовым оборотом до 200 млн грн, которые составляют 97-98 процентов всех компаний в стране. Такой вариант считает приемлемым и Всемирный банк.

В свою очередь, по мнению сторонников введения данного налога, в первые два года этот налог принесет в бюджет меньше, чем нынешний налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7 процента ВВП, вместо нынешних 2-3 процента.

В свою очередь, президент Зеленский считает, что с воплощением этой идеи в реальность необходимо повременить до тех пор, пока не будут найдены компенсаторы вышеупомянутых бюджетных потерь. После чего можно будет вернуться к обсуждению этого вопроса.

Кроме того, особое внимание бизнес сфокусировал на реформировании Государственной фискальной службы (ГФС), процесс реорганизации которой находится на финальной стадии – уже созданы налоговая и таможенная службы, назначены их руководители.

Говоря о реформе налоговой крупный и средний украинский и иностранный бизнес хочет видеть упрощение уплаты налогов, прозрачные правила игры для всех, а малый бизнес - перевод всех сервисов в электронный формат и клиентоориентированность.

«Диджитализация налоговых услуг, электронные сервисы – то, что можно добыть онлайн без присутствия - это ценно. Это облегчает бизнесу жизнь однозначно», - отмечает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Кроме того, по словам Томашевской, крайне важно превратить налоговую службу в сервисную структуру, которая готова помогать бизнесу.

«В Украине довольно не плохие условия для ФОПов для ведения бизнеса, но все же не идеальны. Хочется, чтобы, приходя в налоговую, ее сотрудники стали более клиентоориентированными. Хорошо, что в помощь предпринимателям существует негосударственный сервис, где оперативно сообщают об изменении счетов для оплаты налогов и других важных новостях. Но почему этого не делает государство?», - резонно спрашивает столичный предприниматель Алина.

Таможня мечты

В числе ключевых изменений занимающийся экспортом и импортом бизнес хочет видеть улучшение сервисов реформируемой таможни, электронизацию всех услуг, а также отсутствие задержек в оформлении грузов.

Приступив к своим обязанностям во второй половине июля, новый руководитель таможенной службы Максим Нефедов пообещал повернуть ведомство лицом к клиентам.

Также бизнес ожидает от главного таможенника страны ликвидацию коррупционных схем и реальную борьбу с контрабандой. По словам члена набсовета Украинской рады бизнеса Александра Громыко, нелегальные потоки товаров на сегодня закрывают все возможности для отечественных производителей конкурировать с импортом на внутреннем рынке.

Для борьбы с нелегальным перемещением товаров через госграницу Нефедов предлагает ввести полную электронизацию всех процессов на таможне, чтобы максимально убрать человеческий фактор и очереди при оформлении грузов. Первые ощутимые изменения в работе отечественной таможни реформатор пообещал внедрить уже к концу текущего года.

Кроме того, крупный и средний бизнес не оставил без внимания вопрос развития трудовых отношений, законодательное регулирование которых уже давно устарело, что заставляет многих предпринимателей уходить в «тень». В этом контексте бизнес ожидает обновления трудового кодекса, который действует с 1971 года, урегулирования проблем с трудоустройством иностранцев и перехода на электронный документооборот.

Пожалуй, это основные ожидания бизнеса от новой украинской власти. И пока у нее высокий кредит доверия со стороны общества критически важно начать внедрять изменения в стране уже сегодня.

Справедливости ради следует отметить, что даже если в стране будут созданы идеальные условия для бизнеса, большая часть населения не будет заниматься этой деятельностью, так как это во многом зависит от характера человека и готовности идти на риск.

«Очень комфортно жить, когда ты просто нашел работу и получаешь гарантированный доход. Такая позиция достаточно комфортна для большого числа населения. Для того, чтобы начать заниматься бизнесом, надо рисковать, и возможно потерять все деньги, и на это далеко не все готовы», - отмечает налоговый консультант Томашевская.

И здесь особая надежда на уже инвестирующих или планирующих инвестировать в нашу страну бизнесменов. Кстати, некоторые из них уже пообещали привлечь в страну инвестиции в случае реализации намеченных «Зе-командой» реформ.

«Если команда Зеленского выполнит свой чек-лист из реформ, обязуюсь лично приводить в Украину минимум 100 млн долларов прямых инвестиций в год. У каждого свой IronMan. У меня такой», - отметил соучредитель американской инвестиционной компании Trident Acquisitions Corp Алексей Тимофеев.

Ну а пока большинству бизнесменов, которые насторожены признаками надвигающегося кризиса в мировой экономике, хотелось бы понимать, в какую сторону двинется новая украинская власть и национальная экономика. Об этом мы узнаем совсем скоро.

Александра Данько