Украинцев предупреждают о всплеске подделок 500-гривневых банкнот

Банкноты сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны.

Национальный банк Украины в августе зафиксировал прирост изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Читайте такжеВ НБУ рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего

Как сообщается на сайте НБУ, речь идет об изъятии около 60 банкнот, которые сбывались в кассах автозаправочных станций в разных регионах страны - Киеве и Киевской области, а также в Закарпатской, Волынской и Житомирской областях.

В НБУ отметили, что такие подделки могут представлять потенциальную опасность при рассеянном визуальном и тактильном контроле элементов защиты без использования детекторов.

Нацбанк призвал граждан и кассовых работников не забывать об основных элементах защиты банкнот и способах проверки их подлинности.

В целом, как отметил Нацбанк, показатели количества и суммы подделок в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 26% и 20%, соответственно.

Традиционно большинство изъятых из оборота подделок приходится на банкноты номиналами 500 (50% общего количества изъятых подделок), 100 (24%), 200 (14%) и 50 (11%) грн.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

Национальный банк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен, а также до конца года выпустит в оборот монеты номиналом 5 гривень, а в следующем году - 10 гривень.