США оштрафовали крупнейший банк Германии по обвинениям в коррупции

Комиссия по ценным бумагам и биржам подозревала Deutsche Bank в найме низкоквалифицированных родственников иностранных чиновников в Азии и России по их просьбе, что нарушает закон США о коррупции за рубежом.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank согласился выплатить более $16 миллионов компенсации по обвинениям в нарушении американского законодательства о коррупции, сообщил регулятор рынков США.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подозревала крупнейшего кредитора Германии в найме низкоквалифицированных родственников иностранных чиновников в Азии и России по их просьбе, что нарушает закон США о коррупции за рубежом, пишет Рейтер.

По мнению регулятора США, банк нанимал родственников, чтобы получить новые или сохранить существующие контракты.

Выплатив штраф, Deutsche Bank не признал и не опроверг результаты расследования, сообщили в SEC.

“Deutsche Bank оказал SEC значительную помощь в ходе расследования и принял многочисленные корректирующие меры для улучшения практики найма сотрудников банка”, - сообщил пресс-секретарь Deutsche Bank.