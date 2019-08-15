Статистика и реальность. Какими будут цены осенью?

Главное для рядового украинца, как в принципе и для гражданина любой страны, - чтобы его зарплата позволяла купить как можно больше товаров и услуг. Другими словами, для людей важно, чтобы цены не росли, не ускорялась инфляция. Но она неоднозначна.

В Украине, почему-то, традиционно инфляция ассоциируется со злом. Хотя она «в здравом» процентном показателе свидетельствует о том, что экономика растет. Увеличивается как предложение, так и спрос. Кстати, при инфляции цены на отдельные товары и услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения. Важно, чтобы менялся общий уровень стоимости, то есть, дефлятор ВВП – ценовой индекс потребительской корзины за определенный период.

Все перечисленное можно считать методичкой для тех, кто испытывает страх перед повышением цен. Важно знать, что очень низкий уровень инфляции, или даже дефляция (падение уровня цен, или как еще этот процесс называют экономисты – отрицательный рост), является признаком того, что экономика слабеет. Поэтому не стоит маркировать инфляцию как нечто негативное. Все зависит от состояния экономики в целом, а также от ситуации в жизни каждого человека. Важен и тот момент, что инфляция бывает ожидаемой или непредвиденной. Пока никаких «сюрпризов» от цен в Украине не предвидится. Хотя, некий рост стоимости товаров присутствует.

Так, по данным Государственной службы статистики, по итогам июля, как и в июне, зафиксирована дефляция – потребительские цены снизились на 0,6%. Но с начала года цены на потребительском рынке выросли на 3%. В годовом исчислении потребительские цены поднялись на 9,1% (месяц назад этот показатель составлял 9%). Это несколько превышает траекторию прогноза инфляции на июль, который выписан в Инфляционном отчете НБУ.

Главный финансовый регулятор подчеркивает, что всему виной более высокие темпы роста цен на отдельные сырые продукты питания, в то время как базовая инфляция соответствует прогнозам. При этом в НБУ акцентируют, что жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, сдерживающим фундаментальное давление на цены, в частности, путем обменного курса.

«Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий ее показатель превысил траекторию прогноза Национального банка, прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий», - говорится в комментарии ситуации НБУ.

Кроме того, Нацбанк акцентирует на высоком спросе на мясо и молоко, что подняло их в цене. Но наиболее ощутимо в июле подорожали яйца и сахар. Впрочем, в месячном исчислении в целом по группе «продовольственные товары и безалкогольные напитки» зафиксировано снижение стоимости на 0,7%.

На первый взгляд, успокаивает и тот фактор, что, про данным НБУ, рост экономики Украины во втором квартале ускорился до 3% в годовом выражении (с 2,5% в первом квартале). Вроде бы, прогресс налицо. Но при таких классных результатах «прогрессивный» 2019 год может стать первым годом, за который Украине придется поделиться с кредиторами своим ВВП. Это – ключевое условие запуска механизмов ВВП-варрантов (обязательств), на который Минфин, на то время во главе с Натальей Яресько, обменял реструктуризацию госдолга в 2015 году. Первые выплаты, можно только надеяться, начнутся в 2022-м и продлятся до 2040 года. За этот период кредиторы получат миллиарды долларов. Стоит ли волноваться, если к этой сумме добавить массу, опять-таки, миллиардных кредитов основных партнеров - МВФ, ЕБРР и Всемирного банка, с учетом того, что вся эта волна погашения заимствований ложится на налогоплательщиков – украинцев? Уже этой осенью многое станет ясным.

«Цыплят» уже считаем

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин убежден, что вследствие эффекта ревальвации гривни логично предположить, что ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией, в случае отсутствия каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Относительно развития ситуации в перспективе, до конца года, обычно в Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов. Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривни.

«Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу, а они предварительно оцениваются в 1,7 млрд долларов, удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, то влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным. С другой стороны, ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться – как фактор, снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели. Поэтому не исключаю, что это может дать сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками», - отметил эксперт.

По его мнению, правлению НБУ не стоит сбрасывать со счетов этот сценарий. При этом прогнозы относительно мировых цен на энергоносители, что играет важную роль в исчислении инфляции, делать сложно. По состоянию на данный момент, серьезных предпосылок для роста стоимости топлива нет, поэтому по данному каналу влияние на потребительские цены, возможно, будет сдержанным. Но серьезное опасение вызывает рост цен в промышленности – за июль они увеличились на 3,6%. Учитывая снижение цены на газ для промышленности в июле, остается предположить, что, в основном, рост цен по данной группе произошел вследствие повышения цены электроэнергии для промышленности. По крайней мере, об этом говорят заявления представителей промпредприятий и ряда бизнес-ассоциаций.

«На 7,3% увеличились цены по группе «добыча металлических руд». Обычно рост цен в промышленности транслируется в ускорение потребительской инфляции с лагом в 2-4 месяца. Это вызывает опасение и не дает уверенности в том, что будут достигнуты цель по инфляции, зафиксированная в Основах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года). Впрочем, причина, состоящая в возможном транслировании промышленной инфляции в потребительскую, в значительной мере лежит вне сферы влияния Национального банка», - отметил Данилишин.

Эксперт по международному финансовому и налоговому праву Святослав Дубина подчеркивает, что Украина имеет четыре основных источника поступления валюты, что влияет на стабильность гривни и инфляционные процессы. Это - экспорт, перечисление украинцев, уехавших на заработки за границу, различные международные кредиты (МВФ, размещение ОВГЗ) и инвестиции. Все факторы перечислены в регрессии.

«Основные поступления валюты от экспорта, имеющие прямое отношение к инфляции, - поставки сырья (АПК и металлургиях), на которые мы влиять не можем. Мы очень зависимы от мировых цен на сырье. Если оно дорогое, то мы имеем дополнительные поступления валютной выручки, если нет – соответственно, увеличивается экспортно-импортное сальдо. А оно уже 13 лет отрицательное, и имеет тенденцию к увеличению! Единственный положительный фактор, который дает хорошие прогнозы на осень, - состоявшиеся выборы президента и народных депутатов. Это - хороший посыл для инвесторов о политической стабилизации ситуации в Украине. Еще - снижение кредитных ставок международного заимствования и увеличение инвестиций в Украину. Но очень важно, каким будет сформировано правительство и его первые решения. Главное - дать посыл для международных инвесторов о готовности демонополизации и равных конкурентных условиях ведения бизнеса. Это будет способствовать дополнительному притоку валюты в страну. В целом, осенью экономические показатели будут лучше, чем прогнозировались в начале года. Все будет зависеть от действий уже нового Кабмина», - резюмировал эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отмечает, что особенно на уровень инфляции осенью повлияет традиционная для этой поры девальвация гривни.

«Наибольший пик роста индекса потребительской инфляции в годовом измерении произошел в сентябре-ноябре 2018 года за счет сезонного роста цен на продукты питания, особенно подорожали яйца, одежда и обувь, зависящие от курса и роста коммунальных услуг в ноябре. С начала 2019 года наибольший рост в цене продемонстрировали овощи, что произошло вследствие неурожая прошлого года. Однако в новом сезоне овощи существенно подешевели, что уровняло ситуацию. Кроме этого, падение цены на газ на европейских рынках впервые за годы независимости Украины позволило снизить стоимость коммунальных услуг. Положительно на потребительский рынок также повлияла ревальвация национальной валюты, что привело к уменьшению стоимости импортных товаров», - отметил эксперт.

По его мнению, осенью будет наблюдаться сезонный тренд роста цен на овощи, из-за увеличения стоимости электроэнергии будет фиксироваться подорожание продукции, в которой эта доля значительная. Стоимость коммунальных услуг останется на уровне предыдущего года. Также на инфляцию повлияет традиционная девальвация гривни осенью. В сентябре произойдет рост стоимости подакцизных товаров - табака и алкоголя, из-за пересмотра акцизных ставок. «Но в целом ситуация на потребительском рынке будет положительной и значительных инфляционных шоков не будет», - подытожил эксперт.

Осень не за горами, и украинцы на собственных кошельках прочувствуют «инфляционные ожидания» экспертов и Национального банка. Главное, чтобы сбылись их мечты – товары не дорожали, а зарплаты хватало на все нужды.

Нана Черная