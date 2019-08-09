Зеленский изменил состав Национального инвестсовета

В персональном составе Национального инвестиционного совета утверждены заместители руководителя Офиса президента Гончарук и Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Национального инвестиционного совета.

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Об этом говорится в указе главы государства №588 от 9 августа.

Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета трёх человек - главного исполнительного директора корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию) Дэвида Ливингстона, председателя правления и исполнительного директора компании Rakuten Inc. (Япония) (по согласию) Хироши Mикитани и старшего вице-президента, финансового директора компании General Electric (США) (по согласию) Джейми Миллера.

Кроме того, в персональном составе Национального инвестиционного совета утверждены заместители руководителя Офиса президента Украины Алексей Гончарук и Вадим Пристайко.

В то же время, из состава Национального инвестиционного совета выведен Джеймс Коулз.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.