Из госреестра исключили 5 страховых компаний

Это компании "Страховой капитал" (Днепр), "Приоритет","ОСК-Резерв", "Эталон-Полис" и "Киев Ре".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), исключила пять страховых компаний из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельства об их регистрации, сообщается на сайте регулятора.

Читайте также«Зеленая карта» на автомобиль для поездок за границу подешевела

В частности, согласно данным на сайте комиссии, из вышеупомянутого госреестра исключена информация и аннулированы свидетельства о регистрации следующих страховых компаний: "Страховой капитал" (Днепр), "Приоритет","ОСК-Резерв", "Эталон-Полис", "Киев Ре".

Ранее, 1 августа, Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) лишило страховую компанию "Киев Ре" статуса ассоциированного члена и прекратило членство компании в бюро в связи с задолженностью по уплате взносов и отчислений в фонды МТСБУ.

Справка УНИАН. Нацкомфинуслуг является государственным коллегиальным органом, подчиненным президенту Украины и подотчетным Верховной Раде.

Основными направлениями работы Нацкомфинуслуг являются создание условий для эффективного и транспарентного функционирования рынков небанковских финансовых услуг, обеспечения защиты прав потребителей небанковских финансовых услуг, а также интеграция в мировое финансовое пространство.

По состоянию на конец 2018 года к небанковскому финансовому рынку относились: 940 финансовых компаний, 281 страховая компания, 358 кредитных организаций, 359 ломбардов, 62 негосударственных пенсионных фонда и другие участники рынка.