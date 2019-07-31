Фонд гарантирования ликвидировал банк "Меркурий"

Требования кредиторов считаются погашенными, а полномочия фонда прекращаются.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка "Меркурий", начатую в июне 2015 года.

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Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о госрегистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также сообщается, что в связи с завершением ликвидации банка непогашенные требования его кредиторов из-за недостаточности имущества считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

Справка УНИАН. Банк "Меркурий" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений. Его основными владельцами были Любовь Литвиненко и Александр Олейник. Процедура ликвидации банка "Меркурий" началась в июне 2015 года, после того как с марта в банке работала временная администрация.