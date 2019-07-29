Meizu уволила треть сотрудников и закрыла почти все магазины

В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода.

Ни для кого не секрет, что китайский производитель смартфонов Meizu за последнее время сильно сдал позиции. Свежие данные, которые доносятся из Китая, указывают, что все очень плохо и вскоре компания и вовсе может прекратить свое существования.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Недавно в Meizu прошла очередная волна сокращений, главным образом затронувшая маркетинговый отдел. С начала же года штат производителя сократился на треть и сейчас в компании работает до одной тысячи сотрудников. Кроме того, в рамках сокращения операционных расходов компания закрыла практически все розничные магазины.Так, если в 2016 сеть розничных магазинов Meizu состояла из более чем 2700 точек, то сейчас таковых осталось всего пять в одной китайской провинции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за этот месяц Meizu лишилась двух ключевых лидеров. В начале месяца в отставку подал соучредитель и вице-президент Ли Нан. Вслед за ним компанию Meizu покинул ведущий разработчик Хун Ханьшен, отвечающий за разработку оболочки Flyme OS. Предыдущие сообщения указывали, что бизнес Meizu начал разваливаться после возвращения в компанию основателя Хуана Чжана, который в 2017 году провел масштабную реструктуризацию, разделив компанию на три отдельных бренда (Meizu, Blue Charm и Flyme).

В отличие от Sony, LG и HTC, кроме смартфонов, у Meizu больше нет никаких существенных источников дохода. Сможет ли компания, которая в прошлом году отметила свое 15-летие на рынке, пережить кризис, время покажет.

В этом году Meizu отметилась несколькими смартфонами, включая флагманский Meizu 16s и его более доступный вариант Meizu 16Xs. И в целом устройства вышли достаточно интересными по соотношению характеристик и цены, но никудышная поддержка за пределами Китая сделала свое дело.