Баланс недели: «Нафтогаз» снижает цены, гривня укрепляется, а промпроизводство сокращается
«Нафтогаз Украины» пообещал в августе существенно снизить цены на газ, Госстат сообщил о спаде промпроизводства в июне, а гривня на новостях об итогах парламентских выборов укрепилась - таковы основные экономические новости уходящей недели.
На уходящей неделе страна активно обсуждала результаты досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля. Безоговорочную победу одержала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», за которую отдали свои голоса более 43% избирателей. Это стало абсолютным рекордом поддержки политической силы за всю историю независимости Украины.
Согласно результатам голосования, партия «Слуга народа» получит в новой Верховной Раде по партийным спискам 124 места, к которым прибавится еще 130 депутатов, прошедших в парламент по мажоритарным округам. В целом, президентская политсила будет представлена 254 депутатами, что позволит ей сформировать монобольшинство и даст возможность принимать любые законы, назначать правительство и формировать другие ключевые для экономического развития страны органы без согласования с другими прошедшими в парламент партиями.
Таким образом, вся полнота власти в ближайшие несколько лет будет находиться практически в одних руках – у партии «Слуга народа», что может стать основой для выполнения предвыборных обещаний, форсированного проведения реформ, создания конкурентного и демократического государства.
Не последнюю роль в успехе реформ будет играть правительство. Со стороны президента и новоизбранных депутатов пока нет конкретики относительно того, кто его возглавит. Однако, в СМИ уже озвучили имена потенциальных кандидатов, среди которых: заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован, председатель госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, а также секретарь СНБО Александр Данилюк и председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус.
Между тем, как отметил советник президента Олег Устенко, количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем сейчас обсуждается в СМИ.
Первое заседание новой Верховной Рады и формирование правительства может состояться в конце августа, или в начале сентября.
Газ продолжает дешеветь
Цена «голубого» топлива в Украине продолжает падать. Так, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила о намерении с 1 августа снизить минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,5%, по сравнению с июлем, – до 4640 гривен за тысячу кубометров. Максимальные же цены для промпотребителей с 1 августа будут снижены на 7,2% - до 5204 гривни за тысячу кубометров.
В правительстве заявили, что цена на газ для населения в августе снизится на 5,5% и не будет превышать 4640 гривен за тысячу кубометров.
Более того, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что украинцы во время отопительного периода 2019-2020 годов не должны платить за голубое топливо больше той цены, которая будет установлена в августе.
«Я считаю, что сейчас окончательное снижение в августе (цены на газ – УНИАН). Это должно быть самой высокой ценой на следующий отопительный сезон», - сказал премьер.
Глава правительства пояснил свою позицию тем, что именно сейчас Украина закупает в Европе газ, который будет использоваться зимой. Также он напомнил, что цена на «голубое» топливо для населения, в целом, за три месяца снизилась на 25%.
Стоит отметить, что постановление правительства от 5 июня предусматривает, что «Нафтогаз» для определения цены на газ для населения анализирует четыре показателя: цену для коммерческих потребителей и среднюю таможенную стоимость газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже, а также среднюю рыночную цену на газ в период с июля по сентябрь, умноженную на понижающий коэффициент. «Нафтогаз» обязан выбирать из них самую низкую.
Падение промышленного производства
На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о снижении промышленного производства в Украине в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года на 2,3%, после того, как месяцем ранее в годовом выражении наблюдался рост - на 1,6%.
По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июне текущего года снизилось на 3,7%.
По информации Госстата, наибольшее падение зафиксировано в производстве электрического оборудования, деревообрабатывающей промышленности, текстильном производстве и машиностроении.
В то же время, наибольший рост зафиксирован в добыче каменного и бурого угля, химической промышленности, добыче металлических руд.
На фоне такой не радужной статистики недоумение вызывают обыски, которые Служба безопасности (СБУ) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) регулярно проводят на крупнейших предприятиях страны. Очевидно, подобное давление силовиков на бизнес не способствует развитию отечественного промышленного производства.
Так, 20 июля сотрудники СБУ пришли с обысками на металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог». СБУ подозревает руководство предприятия в нанесении значительного вреда украинской экологии. В свою очередь, руководство компании называет подобные обвинения манипулятивными и некорректными.
Спустя несколько дней, 24 июля, детективы НАБУ провели обыски на всех предприятиях корпорации «Богдан» в связи с реструктуризацией кредита перед «Укрэксимбанком». Компания расценивает это как политический заказ и давление, тогда как директор НАБУ Артем Сытник опровергает политическую мотивированность обысков. В то же время, важно напомнить, что возглавляет корпорацию «Богдан» бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в «Укроборонпроме» Олег Гладковский.
Как бы там ни было, такие рейды правоохранительных органов не способствуют экономическому росту страны и существенно вредят инвестиционному и бизнес-климату.
Укрепление гривни
Положительной тенденцией уходящей недели стало уверенное укрепление гривни по отношению к доллару. За неделю национальная валюта укрепилась с 25,69 гривни за доллар до 25,46 гривни за доллар.
Как отметил старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик в комментарии УНИАН, ключевыми факторами укрепления гривни в июле стали продажа валюты нерезидентами под покупку облигаций внутреннего госзайма и рост валютной выручки экспортеров аграрной продукции и металлургии.
«Все это происходит на фоне традиционно спокойного летнего периода, когда преобладают продажи. Мировые цены на зерно и железную руду высоки, в то время как нефть и газ подешевели», - пояснил эксперт.
По его словам, нерезиденты позитивно отреагировали на результаты досрочных парламентских выборов в Украине и верят в ускорение реформ, при этом макроситуация в стране благоприятная, а реальная ставка по украинским облигациям остается одной из самых высоких в мире.
По мнению эксперта, пока фундаментальных причин для ослабления гривни нет. Украина приближается к получению очередного рекордного урожая зерновых, и причин для снижения спроса нерезидентов на ОВГЗ нет, а при назначении премьер–министра – технократа и ускорении реформ нерезиденты начнут заходить в ОВГЗ еще интенсивнее.
Ребрик считает, что есть вероятность дальнейшего укрепления гривни до уровня 24,90-25 гривен за доллар, а девальвация возможна только на фоне плохих политических новостей.
В то же время, он отметил, что чрезмерное укрепление гривни приводит к невыполнению плановых показателей бюджета по доходам от пошлин и налогов на экспорт/импорт, а также негативно сказывается на финансовых показателях экспортеров.
К этому стоит добавить, что, по данным Министерства финансов, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июнь 2019 года вырос на 2,03 миллиарда долларов, или на 2,6%, - до 80,35 миллиарда долларов.
В гривневом же эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 66,04 миллиарда гривен, или на 3%, - до 2,102 триллиона гривен.
Очевидно, следующие несколько недель принесут много важных и интересных новостей. Страна узнает имена тех, кто войдет в новое правительство Украины, составит руководство законодательного органа страны. А от будущего формата Кабинета министров, имеющего поддержку большинства Верховной Рады, будет зависеть дальнейший успех реформ и темпы экономического роста.
Но независимо от того, как будет развиваться политическая и экономическая обстановка в Украине, отечественные аграрии продолжат кампанию по уборке урожая, приближая нашу страну к очередному рекорду. По состоянию на 26 июля, сельхозпроизводители собрали уже 28 миллионов тонн ранних зерновых с площади свыше семи миллионов гектаров.
Игорь Орел