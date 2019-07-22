За месяц украинцы положили на депозиты 14 миллиардов гривень (инфографика)

Сумма вкладов в банках-участниках Фонда гарантирования за июнь выросла на 3,2% - до 452 млрд грн.

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июля составила 451,9 млрд грн, что на 14,1 млрд грн, или на 3,2%, больше показателя на 1 июня.

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Как сообщается на сайте Фонда, полностью защищены гарантированным возмещением вклады 98,5% вкладчиков, или 43,6% вкладов по сумме в общем объеме 197 млрд грн.

Отмечается, что общее количество вкладчиков составляет 41,9 млн человек, в том числе со вкладами более 200 тыс. грн – 401 тыс человек.

Также сообщается, что в целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 июля составила 277,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало июля 2019 года составил 9,013 млрд грн, что на 292 млн грн, или на 3,3%, больше показателя месяцем ранее. По состоянию на начало июля в реестре фонда насчитывалось 75 банков-участников.