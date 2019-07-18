Свободная торговля с Израилем: окно возможностей для Украины

Украину и Израиль связывает не только история, дружеские, а порой и семейные узы, но и активная взаимная торговля, которая в последние годы демонстрирует высокие темпы прироста.

Так, украинские экспортеры в 2018 году продали товаров в Израиль на 580 млн долларов, а уже за первый квартал текущего года этот показатель составил 192 млн долларов, то есть увеличился более чем на семь процентов. Ясное дело, что при снятии пошлинных ограничений можно ожидать более внушительных результатов, чем десятипроцентный рост экспорта, как прогнозирует Минэкономразвития по итогам текущего года.

Переговорный процесс о создании между двумя странами зоны свободной торговли начался еще в 2013 году. За это время состоялись семь раундов переговоров, а сотрудники того же Министерства экономического развития и торговли Украины осуществили кропотливый труд по согласованию не одной тысячи товарных позиций.

Итогом этой работы стала двухсторонняя встреча уже экс-президента Петра Порошенко с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньягу в январе текущего года, на котором было подписано соглашение, а уже 11 июля его ратифицировал украинский парламент. Израильский парламент, очевидно, рассмотрит вопрос ратификации Соглашения после досрочных выборов, назначенных на сентябрь 2019 года.

В нынешнем правительстве Украины этот документ оценивают очень высоко, поскольку Израиль в экспортной стратегии страны значится в числе двадцати наиболее перспективных рынков для экспорта отечественной продукции. Также этой стране отводится серьезная роль в удовлетворении наших потребностей в инновационных продуктах, коих у израильской экономики предостаточно.

«Израиль для нас является стратегическим партнером в инновационном блоке, в блоке продуктов интеллектуальной собственности, блоке человеческого капитала. Я думаю, что ратификация абсолютно расширит возможности, расширит базу и перспективы», - отреагировал на голосование в Раде первый вице-премьер Степан Кубив.

Положительно оценивает ратификацию и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская, по словам которой Соглашение представляет новые возможности для отечественных промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, а значит – для роста украинского экспорта.

«Рынок Израиля является достаточно закрытым рынком, с высокими ввозными пошлинами, в частности, для сельскохозяйственной продукции. Поэтому настоящее Соглашение открывает возможности и конкурентные преимущества для украинских экспортеров, отменяя 80% ввозных пошлин для промышленных товаров», - отметила она.

Торговые перспективы

Либерализация торговли Украины с Израилем после ратификации Соглашения не пройдет одномоментно, полноценный запуск зоны произойдет в среднесрочной перспективе с горизонтом три – семь лет.

Как поясняет советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа, с момента вступления в силу соглашения Израиль отменит ввозные пошлины для более чем 9% сельскохозяйственных товаров и около 80% промышленных товаров из Украины, по которым положительный эффект будет виден уже в ближайшее время.

«Израиль сразу открывает свой рынок для украинских лекарственных средств, удобрений, бумажной продукции, строительных материалов, электронных приборов и аппаратов, и тому подобное… По пшенице. Есть квота – 450 тысяч тонн. В пределах этой квоты ставка пошлины 50%, это для мягких сортов пшеницы», - сказала она.

Украина, со своей стороны, сразу отменит ввозные пошлины на 7% сельскохозяйственной и 70% промышленной продукции из Израиля.

По остальным товарам будет происходить взаимное поэтапное открытие рынков, которое продлится от трех до семи лет.

Если говорить о конкретном экономическом эффекте, то пока в Минэкономразвития имеют лишь предварительные расчеты в среднесрочной перспективе. Ожидается, что экспорт в Израиль вырастет на минимум 63,5 миллиона долларов в год, что превышает 10% от объемов экспорта в эту страну по итогам 2017 года.

«У нас вырастут более всего экспорт зерновых и злаковых, молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. По промышленным товарам больше всего возрастет экспорт электрических машин и оборудования и других промтоваров», - заметила Пидласа

К слову, в 2018 году в структуре украинского экспорта в Израиль появились более двух сотен новых позиций, причем они принесли Украине дополнительно 6,5 млн долларов экспортной выручки. Потому расчеты министерства можно назвать вполне реалистичными.

Вместе с тем, в Минэкономразвития прогнозируют и рост израильского импорта в Украину, который, по оценке директора Департамента доступа к рынкам и взаимодействия с ВТО Вячеслава Цимбала, будет незначительным.

Возглавлявший переговорный процесс с израильскими коллегами, Цимбал напомнил, что в 2013 году товарооборот двух стран поставлял один миллиард долларов, потому если стороны хотя бы вернутся к этой цифре, то на первом этапе работы зоны это уже будет «абсолютно нормальное достижение».

«Импорт из Израиля возрастет небольшими темпами, как мы предполагаем. Это будет в основном инвестиционный импорт, потому что у нас есть, что покупать – машиностроение, оборудование, которое затем может быть использовано для создания добавленной стоимости в Украине. Достаточно серьезно развита фармацевтическая отрасль в Израиле, химическая промышленность. Эти отрасли будут влиять на рост импорта», - добавил он.

По данным Минэкономразвития, положительное сальдо торговли Украины и Израиля составляет около 300-400 миллионов долларов ежегодно, потому никаких серьезных негативных последствий от действия соглашения быть не должно.

Окно новых возможностей

Кроме прямой выгоды в виде роста экспортной выручки и улучшения торгового баланса, Украина вполне может рассчитывать на другие бонусы Соглашения о зоне свободной торговли.

В первую очередь, речь идет о прямых иностранных инвестициях как из Израиля, так и из других государств, заинтересованных в экспорте качественной и экологически чистой украинской продукции в Землю Обетованную.

По мнению той же Наталии Микольской, эти инвестиции смогут помочь провести модернизацию национальных предприятий и создадут новые рабочие места, что, в конечном итоге, положительно отразится на уровне жизни украинцев.

«Соглашение даст «зеленый свет» для кооперации украинских и израильских предприятий во многих сферах: high-tech, инжиниринг, перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности и так далее», - добавила она.

Также экс-торгпред Украины указала на то, что наша страна может получить дополнительные возможности для экспорта на зарубежные рынки, в первую очередь, - европейский и нашего участия в глобальных цепочках добавленной стоимости.

«Треугольник Украина - Израиль – ЕС и участие в Конвенции Пан-Евро-Мед позволит использовать принцип диагональной кумуляции для преференциальной торговли в треугольнике Украина - Израиль - ЕС», - пояснила Микольская.

Особенностью данного Соглашения является то, что документ охватывает только торговлю товарами между странами. Однако в нем закреплено положение, что стороны в течение двух лет после вступления в силу документа могут начаться переговоры по либерализации торговли услугами. То есть, вслед за зоной свободной торговли товарами Украина может отрыть новый рынок для отечественных компаний из сферы услуг, которые зачастую выглядят более готовыми к современным реалиям, чем представители АПК и промышленности.

Эксперты сходятся во мнении, что Соглашение о зоне свободной торговли предоставляет хорошие возможности, которые необходимо использовать нашим предприятиям, закреплять в контрактах, увеличивая тем самым прибыль и экономический рост.

Предоставленный Соглашением шанс надо воплотить в жизнь. Но если Украина хочет сократить потери от разрыва экономических отношений с путинской агрессивной Россией, то должна использовать по максимуму открывающиеся возможности. Иначе на мировом конкурентном рынке не выжить.

После полноценного запуска зоны свободной торговли с Израилем наша страна может сконцентрировать усилия на достижении другой цели – подписания аналогичного соглашения с Турцией. Кстати, премьер-министр Владимир Гройсман мечтает завершить переговоры о ЗСТ с Турцией до конца этого года.

Дмитрий Шварц