В Украине запустили портал финотчетности госпредприятий ProZvit

Теперь каждый желающий без особых преград сможет ознакомиться с информацией, что ранее было практически нереально даже для работников министерства.

Министерство экономического развития и торговли Украины презентовало портал онлайн-аналитики ProZvit, на котором будет располагаться статистика финансовой деятельности отечественных государственных предприятиях.

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Как отметил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, теперь каждый желающий без особых преград сможет ознакомиться с информацией, что ранее было практически нереально даже для работников министерства.

«Ранее вся отчетность государственных предприятий была бумажной, лежала в архивах, она была некоммуникабельной, она давала разные возможности для погрешностей оценок эффективности, проблематики, оценки системы рисков. Самое главное – она была непубличной», - сказал он.

По его словам, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 3633 госпредприятий, из которых работает 2337, а финотчетность подали 1474 из них.

Первый заместитель министра Максим Нефедов добавил, что открытость государственных финансов является прекрасным предохранителем для коррупционных действий на госпредприятиях, а также повышает эффективность управления ими.

«Когда мы после Майдана начинали реформу сектора государственных предприятий, реально не было известно, сколько есть государственных предприятий, абсолютно не было понятно, кто там чем занимается. Мы начинали с того, что в ручном режиме собирали информацию и публиковали отчеты», - сказал он, добавив, что запуск портала позволит аргументированно принимать решения по тому или иному госпредприятию, рассчитывать риски и так далее.

Как отметил директор Департамента управления государственной собственностью министерства Роман Кропивницкий, запуск портала является одним из этапов реформы государственных предприятий.

«Так как сделать сразу Big Data было невозможно с точки зрения ресурса и времени, мы начали с фундамента на базе финансовой отчетности, то есть, привели в порядок все то, что касалось приемки финансовых отчетов в единую систему данных», - добавил он.

По словам Кропивницкого, портал только собирает финансовую отчетность госпредприятий, но также имеет встроенные модули, позволяющие анализировать их деятельность. В будущем планируется расширить функциональные возможности ProZvit, чтобы органы управления могли проводить аналитику в разрезе секторов экономики.

Как сообщал УНИАН, министр Кубив, выступая в парламенте в конце мая, анонсировал запуск данного портала.

ТОП-100 государственных предприятий по итогам 2016 года получили 26,4 миллиарда гривен чистой прибыли, по итогам 2017 года этот показатель составил 44,4 млрд грн, а в первом полугодии 2018 года - 21,5 млрд грн.