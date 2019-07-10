Нацбанк выявил 21 нелегальный обменник

Регулятор во втором квартале проверил более 250 обменных пунктов в Украине.

Национальный банк Украины за апрель-июнь 2019 года провел 269 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 21 нелегальный обменник.

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Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты выявлены в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о них Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Согласно сообщению, в ходе проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций, в том числе проведение операций без документального оформления, значительное несоответствие между объемами наличных в кассе и бухгалтерскими документами, непредоставление во время проверки документов, материалов и информации по запросу НБУ.

Данные о нелегальных обменниках с соответствующими фото опубликованы на сайте НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.