Украина вышла из ТОП-20 стран мира с самой высокой инфляцией (инфографика)

При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран.

Украина больше не входит в ТОП-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции.

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Об этом сообщает экспертная платформа Национального банка Украины (НБУ) на своей странице в сети Facebook со ссылкой на данные Госстата, согласно которым инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом выражении месяцем ранее.

"С показателем 9% год к году наша страна занимает 22-24 позицию по этому показателю. При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран", - отмечают эксперты НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что снижение цен в Украине в июне к предыдущем месяцу на 0,5% произошло впервые за 11 месяцев и было вызвано сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен в Украине повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения.

По данным НБУ, самая высокая в мире инфляция наблюдается в Венесуэле - 282972,8%. На второй месте Зимбабве с показателем 97,9%. В Аргентине, Южном Судане, Северной Корее и Иране инфляция в июне составила более 50%.

Ближайшими соседями Украины в рейтинге самой высокой в ​​мире инфляции стали Малави, Сан-Томе и Принсипи и Эритрея.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, инфляция в Украине в июне 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2018 года - составила 9%, замедлившись с 9,6% в годовом выражении месяцем ранее.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд и Всемирный банк – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.