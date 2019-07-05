"Причина – глубоко в характере народа": эксперт дал объяснение слабой экономике Украины

Экономист отметил, что, так или иначе, кредиты Украине нужны.

Известный украинский экономист, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер высказал мнение, что экономика Украины не способна сама обеспечить развитие, поэтому международные кредиты пока для нашей страны являются вынужденными мерами и решать эту проблему должно не только правительство, но и народ.

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"Так или иначе, кредиты Украине нужны. Если они опаздывают, это значит, что ослабевают стимулы для роста нашей экономики. А это ухудшает качество экономической атмосферы в стране и, соответственно, тормозит развитие Украины. Другой вопрос – по какой причине Украина не может стать развивающейся страной, почему никак не может догнать развитые страны? В целом, причины очень глубоки и мало связаны с любым правительством, которое стоит во главе страны. Ведь само правительство является продуктом народа", - сказал эксперт, передает «Главред».

По словам Пасхавера, народ, как правило, голословно недоволен правительством, поскольку сам ответственен за его выбор. Он убежден, что граждане страны также должны участвовать в развитии экономики, а не наблюдать с критикой за деятельностью власти со стороны.

"Причина этого кроется глубоко в характере народа и проявляется, прежде всего, в активной части этого народа. Некоторые утверждают, что ни одна из стран-соседей Украины, ни одна из западных стран не заинтересована в сильной Украине. Но это – обидчивый подход. Всем странам выгоднее работать с теми государствами, у которых большая экономика, потому что можно получить бо́льшую прибыль. Украина же – не колониальная страна, где ходят воины и отбирают все у населения. Нет. У нас обычные экономические отношения", - подчеркнул спикер.

Эксперт акцентировал, что соседним странам выгодна успешная Украина, с которой можно построить торговые взаимовыгодные отношения. А позиция жертвы, с которой давно смирились наши граждане, "откуда-то из XVIII века".