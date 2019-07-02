«Дарница» вошла в Европейскую Бизнес Ассоциацию

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) стала членом Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Assosiation – EBA).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Нашей главной задачей в сотрудничестве с ЕВА мы видим участие в решении вопросов, важных для инвестиционного климата страны и развития украинской фармацевтической индустрии», – приводит пресс-служба слова Дмитрия Шимкива, главы совета директоров Darnitsa Group.

«Дарница» также сообщает, что ее специалисты войдут в состав комитетов EBA.

Европейская Бизнес Ассоциация – одно из крупнейших объединений бизнеса в Украине. ЕВА работает 20 лет, в нее входят около 1000 украинских и международных компаний из 59 стран мира. Среди задач ЕВА – помощь бизнесу в налаживании партнерских отношений с правительством и установлении деловых связей с международными и украинскими компаниями.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефициаром компании является семья Загорий.

Фармацевика Украины растет в среднем на 11% в год, что втрое быстрее, чем экономика Украины в целом. Отрасль создает 0,83% ВВП страны и обеспечивает 24 млрд грн добавленной стоимости.