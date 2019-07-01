Платежный баланс Украины сведен с дефицитом почти в полмиллиарда долларов
12:20, 01 июля 2019Финансы
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В том числе, в мае платежный баланс сведен с дефицитом 750 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Платежный баланс Украины за январь-май 2019 года сведен с дефицитом в размере 466 млн долл. против 284 млн долл. профицита годом ранее.
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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 257 млн долл., отток по финансовому счету – 718 млн долл.
В том числе, в мае платежный баланс сведен с дефицитом 750 млн долл.
Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 млрд долл., или на 12% больше профицита за 2017 год.
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