Платежный баланс Украины сведен с дефицитом почти в полмиллиарда долларов

В том числе, в мае платежный баланс сведен с дефицитом 750 млн долл.

Платежный баланс Украины за январь-май 2019 года сведен с дефицитом в размере 466 млн долл. против 284 млн долл. профицита годом ранее.

Читайте такжеВыпуск новых банкнот и отмена мелких монет не ускорят инфляцию - глава НБУ

Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 257 млн долл., отток по финансовому счету – 718 млн долл.

В том числе, в мае платежный баланс сведен с дефицитом 750 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 млрд долл., или на 12% больше профицита за 2017 год.