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Платежный баланс Украины сведен с дефицитом почти в полмиллиарда долларов

12:20, 01 июля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, профицит текущего счета за этот период составил 257 млн долл., отток по финансовому счету – 718 млн долл.

В том числе, в мае платежный баланс сведен с дефицитом 750 млн долл. 

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год четвертый год подряд был сведен с профицитом, который составил 2,877 млрд долл., или на 12% больше профицита за 2017 год.

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Теги: #Нацбанк#платежный баланс