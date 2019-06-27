Нацбанк упростил открытие банковских счетов для бизнеса

НБУ отменил требование по оформлению карточки с образцами подписей при открытии счета.

Национальный банк упростил порядок открытия банковских счетов для бизнеса, отменив требование по оформлению карточки с образцами подписей.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №83, вступающее в силу с 27 июня.

По оценкам НБУ, такие нововведения существенно сократят затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов.

Кроме того, в рамках требований Закона Украины «О валюте и валютных операциях» регулятор предусмотрел возможность возврата банками без выполнения расчетного документа плательщика, если не заполнен реквизит «код страны получателя».

Справка УНИАН. С введением в действие в Украине в феврале текущего года нового Закона «О валюте и валютных операциях» на рынке перестали действовать порядка тридцати ограничений.