Бюджет недосчитался 50 миллиардов: какие расходы урежут

В Украине сложилась тревожная ситуация с выполнением государственного бюджета. По итогам первых пяти месяцев из-за отставания от плана по доходам, заимствованиям и провала программы приватизации общий фонд госбюджета, по оценкам Счетной палаты Украины, недополучил свыше 50 миллиардов гривен. Как следствие, оказался не выполненным на 34 миллиарда гривень план бюджетных расходов.

Казалось бы, причин для беспокойства нет, так как в целом госбюджет за пять месяцев сведен с профицитом. Но этот профицит – временное явление, так как обусловлен значительными поступлениями в казну от Национального банка. За два месяца НБУ перечислил всю положенную норму прибыли в объеме почти 65 миллиардов гривен, или на 20 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Возникает резонный вопрос, будет ли выполнен госбюджет текущего года и не грозит ли бюджетный голод усилением давления на бизнес либо задержками зарплат и пенсий, урезанием государственных расходов? Эксперты допускают оба варианта развития событий.

Проблема – временная, но риск высокий

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский называет главной причиной недобора бюджетных доходов использование завышенного показателя прогнозного курса гривни, не учитывающего сезонные курсовые колебания.

«Как результат, в период сезонного снижения курса в первой половине года, плановые поступления оказываются завышенными, что это приводит к их невыполнению в этот период», - пояснил он УНИАН.

По оценкам эксперта, благодаря перевыполнению по другим статьям налоговых поступлений и специфике уплаты акцизного налога, негативное влияние курсового фактора за год выровняется, однако риск невыполнения бюджета остается высоким.

«Это действительно может привести к необходимости секвестра бюджета. Если он не будет проведен, то могут быть приняты такие неправовые способы увеличения доходной части, как требование к предприятиям уплаты налогов наперед, «просьбы» перенести возмещение НДС на 2020 год, что уже было в 2018 году, или усиление давления на бизнес посредством проверок», - предупреждает Несходовский.

Также эксперт допускает сокращение некоторых расходных статей, в частности, президентского фонда на 1 миллиард гривен и других статей, рост которых обусловлен избирательным процессом.

Тревожно, но не смертельно

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук настроен более оптимистично, называя тенденцию с наполнением госбюджета текущего года тревожной, но не смертельной.

«По нашим оценкам, недобор может быть до 30 миллиардов гривен при текущей тенденции доходов. Это не смертельно, но действительно впервые за последние несколько лет», - сказал он УНИАН.

Эксперт отметил, что этот недобор может быть частично компенсирован за счет единого социального взноса, сверхплановые поступления по которому за год могут составить около 15-20 миллиардов гривен. То есть, в целом за год перечисления из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда будут ниже плановых.

Боярчук не ожидает повышения ставок налогов и сборов либо других способов усиления давления на бизнес для улучшения динамики наполнения госбюджета, также как и проблем с финансированием социальных расходов, в частности, повторения прошлогодней истории с задержками выплат июльских пенсий.

В то же время, эксперт констатирует, что недобор придется компенсировать за счет экономии, к примеру, за счет урезания капитальных расходов. Кроме того, правительство наверняка выступит за отсрочку внедрения полезных для бизнеса инициатив, включая налог на выведенный капитал.

«Для бюджета в 1,3 триллиона гривен недобор на 20-30 миллиардов – это, конечно, немало, но не смертельно», - резюмировал Боярчук.

Минфин спокоен

Комментируя неоднозначную статистику, в Министерстве финансов Украины заверили, что нашей стране не грозит дефолт и бюджетный секвестр, так как факторы отставания от плана – временные.

Нагнать плановые показатели в Минфине рассчитывают за счет роста объемов импорта газа, что улучшает показатели поступлений от НДС, а также возобновившегося роста производства табачных изделий, оказывающего положительное влияние на поступления от акциза.

Кроме того, Минфин ожидает роста поступлений по налогам на прибыль и на доходы физических лиц за счет улучшения финансовых показателей предприятий и как следствие, роста заработной платы персонала этих предприятий.

В Минфине пообещали избежать повторения ситуации с задержками возмещения НДС, а также напомнили об успешном выпуске еврооблигаций на 1 миллиард евро и активной скупке нерезидентами украинских облигаций внутреннего госзайма, благодаря чему выполнение плана заимствований выровнялось.

«Декабрь прошлого года показал, что правительство способно проводить расходную политику без негативного влияния на валютный рынок и инфляцию. В начале 2019 года постоянный анализ ликвидности позволил оперативно реагировать на вызовы, связанные со стабильностью единого казначейского счета и текущей ликвидностью, в том числе, заместить невыполнение поступлений от приватизации и частично внешние заимствования внутренними заимствованиями», - отметили в министерстве.

Спокойный Минфин – залог стабильности бюджетного финансирования. Но учитывая приближение парламентских выборов и грядущую смену правительства, ситуация с наполнением бюджета несколько настораживает. С одной стороны, у нового Кабмина будет достаточно времени, чтобы нагнать план и сверстать бюджет на 2020 год с учетом допущенных ошибок. С другой – все зависит от того, насколько профессиональным будет это новое правительство.

Ольга Гордиенко