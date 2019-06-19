Нацбанк разработал концепцию защиты прав потребителей финуслуг

Регулятор принимает замечания и предложения к проекту до 19 июля.

Национальный банк Украины разработал и представил для публичного обсуждения концепцию защиты прав потребителей финансовых услуг.

Как сообщается на сайте НБУ, реализация концепции повысит качество финансовых услуг для украинцев и усилит ответственность финучреждений.

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Отмечается, что концепция предусматривает создание в НБУ нового подразделения по защите прав клиентов финучреждений, а также ужесточение требований к раскрытию банками информации, новый порядок рассмотрения обращений граждан и надзор за рыночным поведением финучреждений.

Также сообщается, что Нацбанк принимает замечания и предложения к проекту до 19 июля.

Справка УНИАН. По оценкам Всемирного банка, 37% украинцев находятся за пределами финансовой системы, не имея банковских счетов. Доля граждан, активно пользующихся интернет и мобильным банкингом, в Украине в 7-8 раз ниже, чем в Польше и США. Если в этих странах более 95% розничных платежей и переводов осуществляется дистанционно без посещения банка, то банковские отделения в Украине перегружены операциями с наличностью.

Законопроект о совершенствовании защиты прав потребителей финансовых услуг зарегистрирован в Верховной Раде в декабре 2015 года (2456-д) и принят в первом чтении в марте 2016 года, однако второе чтение документа за 3 года так и не состоялось.