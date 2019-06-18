Быстрого завершения суда в Лондоне по "кредиту Януковича" не будет - НБУ

Нацбанк не является стороной процесса, но в принципе никогда не закладывал этот долг в свои макроэкономические сценарии.

Национальный банк Украины не ожидает быстрого завершения судебного процесса в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого "кредита Януковича".

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, отвечая на вопрос о влиянии на финансовый рынок Украины решения суда Лондона не в пользу нашей страны на предстоящем заседании в декабре.

Он отметил, что Нацбанк не является стороной процесса, но в принципе никогда не закладывал этот долг в свои макроэкономические сценарии.

"Мы живем в мире, где много рисков, но в базовый сценарий мы вряд ли такие вещи можем закладывать. Скорее всего, эта ситуация еще очень-очень далека от завершения", - сказал Сологуб.