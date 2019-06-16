Гройсман рассказал, благодаря чему можно увеличить минимальную зарплату вдвое

Премьер-министр подчеркивает, что печатный станок - это не сценарий работы правительства.

Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине как минимум вдвое.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером, сообщает правительственная пресс-служба.

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«Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и приобрести то, что нужно. Мне удалось сделать с 50 долларов минимальной зарплаты - 150 долларов. В ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов. Я знаю, как это нужно сделать дальше», - сказал Гройсман.

Он отметил, что печатный станок - это не сценарий работы правительства.

«Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика - за счет детенизации и инвестиций», - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2019 года выросла по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1% - до 10 269 грн.