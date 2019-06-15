Зеленский анонсировал реформы малого и среднего бизнеса
Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время общения с прогрессивной молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе.
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Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.
Президент заметил, что малый и средний бизнес - это «кровь для организма страны».
«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», - сказал он.
Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.
Он также напомнил о планах реализовать проект «Государство в смартфоне» по переводу всех государственных услуг в режим онлайн.
«Главная цель «Государство в смартфоне» - минимизировать общение бизнеса с чиновниками», - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Особо Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», - резюмировал он.
Также президент пообщался со слушателями ІТ -курса Beetroot Academy.