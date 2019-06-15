Зеленский анонсировал реформы малого и среднего бизнеса

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что власть должна не мешать, а помогать предпринимателям.

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку реформаторских законов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он сказал во время общения с прогрессивной молодежью и предпринимателями в мультихабе Spalah в Мариуполе.

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Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Президент заметил, что малый и средний бизнес - это «кровь для организма страны».

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», - сказал он.

Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

Он также напомнил о планах реализовать проект «Государство в смартфоне» по переводу всех государственных услуг в режим онлайн.

«Главная цель «Государство в смартфоне» - минимизировать общение бизнеса с чиновниками», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Особо Зеленский подчеркнул важность развития инфраструктуры Донбасса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», - резюмировал он.

Также президент пообщался со слушателями ІТ -курса Beetroot Academy.