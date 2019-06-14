Давление долгов: снова берем взаймы, чтобы рассчитаться по старым "кредитам"

Украина на фоне пиковых долговых нагрузок и паузы в диалоге с финансовыми донорами, особенно с самым главным из них – Международным валютным фондом, намерена снова выйти на внешний рынок заимствований. Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет и впервые целиком номинированных в евро.

По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs. Встречи с инвесторами, которые пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане, стартовали 10 июня.

Путем выпуска еврооблигаций правительство планирует облегчить выплату госдолга и снизить экстрим давления на ближайшие несколько лет. А самые тяжелые в плане погашения миллиардных обязательств – нынешний, следующий и 2021 год.

Этот финансовый маневр – мировая экономическая практика. Украина уже ее применяла. Так, в сентябре 2017 года, впервые после кризиса 2014–2015 годов, были выпущены 15-летние суверенные евробонды на 3 млрд долларов. В конце октября 2018 года Минфин выпустил две серии еврооблигаций - пятилетние и десятилетние - на общую сумму 2 млрд долларов. Успешность применения этого механизма зависит, в первую очередь, от процентной ставки годовых. Это то, что выплачивается «хозяином» облигаций - эмитентом займа по ценным бумагам - владельцу этих самых ценных бумаг. Чем она ниже, тем выгодней. Но вот только она минимальная, если стране доверяет инвестор и не включает в сумму «компенсации» риски. Украине с этим не очень повезло.

Ставка доходности в прошлом году колебалась от почти 9% до 9,75% годовых, в зависимости от срока погашения бондов. Причем в марте текущего года Украина увеличила сумму выпуска десятилетних еврооблигаций еще на 350 млн долларов.

Параллельно идет заимствование путем размещения облигаций внутреннего госзайма. Этот шестилетний инструмент продается под рекордные 15,85%. Большинством покупателей гривневых ценных бумаг стали нерезиденты – своего рода «иностранцы». Но в июле-августе они начнут выход из гривневых ОВГЗ, примерная сумма к оплате «помощи» – эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией нерезидентами полученных денег в инвалюту.

Эксперты считают, что решение правительства в принципе верное, без планируемых от размещения еврооблигаций средств безболезненно погасить долги не удастся. Главная задача – продолжать снижать соотношение размера госдолга и ВВП, а также оперативно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом. Последнее является лакмусом для инвесторов. Еще необходимо диверсифицировать долговой портфель, который в настоящее время на 42% деноминирован в долларе и лишь на 9% - в евро. Оптимальный вариант – переход на гривню, что исключает риски от курсовых колебаний нацвалюты.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Пропорции госдолга и ВВП снижаются: в 2016 году соотношение составило 81,2%, в 2017 году - 72,3%, в 2018 году - 63,2%, в 2019 планируется снизить до 60,1%. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, «увеличивается и доля гривни в портфеле госдолга», правда, цифры она не уточнила. Сейчас очень важно, чтобы планы Кабинета министров не сорвались.

Правильно одолжить

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса прогнозирует, что Минфин, в ходе предстоящего размещения евробондов, может привлечь на внешнем рынке около 750 млн евро по ставке от 6,5% до 7% годовых.

«Это - бумаги в евро, по которым потенциальный спрос ниже, чем по долларовым, и ограниченное число инвесторов. Но так можно расширить их круг. Плюс политический момент - ставка ниже, чем по заимствованиям в долларах», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита госбюджета. Он не исключает, что до конца года возможен еще один выход Украины на рынок внешних заимствований.

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук подчеркивает, что выпуском евробондов Украина намерена упростить задачу с выплатой госдолга, растянуть его во времени и снизить нагрузку, облегчить его обслуживание.

«Эти ценные бумаги предлагаются на внешних рынках чаще в долларах, реже – в евро. Видимо, в рамках консультаций, Минфин решил выпустить бонды в евро. Украина ведет все свои торговые отношения и содержит сбережения, в основном, в долларах. Если евро подорожает к доллару, то нам придется еще доплачивать за риск, связанный с этим, но если евро ослабится, то наоборот – мы на этом выиграем. Так что в этом решении есть долгосрочный курсовой риск, но и логика присутствует. Потенциально зона евро вполне может в будущем ослабиться, значит – мы ничего не потеряем», - отметил эксперт.

По его мнению, главная задача этого размещения заключается в том, чтобы сделать заимствование как можно длиннее по сроку, дабы снять давление на выплату госдолга. Хотя он сейчас не такой уже большой по отношению к ВВП – около 60%. Кстати, это один из лучших показателей в Европе. Проблема лишь в том, что его сумма к оплате в течение нынешнего, следующего и 2021 годов достаточно крупная. Если растянуть эти выплаты, даже с учетом евробондов, то мы сможем погашать госдолг без напряжения. В этом случае не придется говорить и о каком-либо дефолте, даже если МВФ отсрочит свою помощь. Не придется также сокращать бюджетные расходы, пускать все на погашения обязательств.

«Но есть еще одна проблема. Сейчас приостановлено сотрудничество с МВФ, правда, звучат заявления, что оно в любом случае будет продолжено, но, скорее всего, до весны следующего года мы помощь от главного кредитора не получим. А раз так, то Украине придется платить по этим облигациям больше, чем если бы был очередной транш МВФ (тогда заимствования в виде евробондов были бы дешевле). Если инвестор не доверяет (а МВФ - индикатор состоятельности страны, вслед за ним идет поддержка со стороны ЕС, ЕБРР, Всемирного банка), то всегда берет больший процентный показатель по годовым. Думаю, по нынешним евробондам ставка будет 8,5-9% годовых в евро. Это - очень дорого. Европейские государства, к примеру, Италия, заимствуют под 2-2,5% годовых, хотя в этой стране соотношение долга и ВВП - более 130%», - отмечает Кушнирук.

По его словам, сейчас Украине следует продолжать бюджетную политику: «Выбранный правительством вариант – выпуск облигаций для привлечения средств – правильный. Главное, чтобы та политика, которую уже несколько лет проводит Кабмин, продолжилась – сокращалось соотношение госдолга и ВВП, поступательно снижалось накапливание заимствований в иностранной валюте».

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин тоже назвал выход Минфина на внешний рынок с евробондами попыткой расширить долговой горизонт за счет более долгосрочных заимствований.

«Сумма привлечения ориентировочно составит 750 млн евро, доходность будет 6-7% годовых. Погашать облигации начнут через 7 лет, процентные платежи обслуживаются обычно на ежегодной основе. Важно, что Минфин начал привлекать ресурс в евро, что позволяет сэкономить на процентных платежах, сейчас в долларах аналогичный заем обошелся бы в 9-10%», - отметил эксперт.

По его мнению, с тактической точки зрения это делается потому, что в ближайшие несколько месяцев предстоят крупные выплаты по госдолгу, которые Минфин должен осуществить, и проводить их за счет международных резервов Нацбанка «не удобно». Плюс существуют большие сомнения в том, что сотрудничество с МВФ в сравнительно обозримом будущем продолжится.

Минфин во время объявления о намерении выйти на внешний рынок заимствований не уточнил параметры выпуска еврооблигаций. Видимо, они обсуждаются во время встреч с западными инвесторами. Украину на них представляют министр финансов Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. От них в скором времени и следует ждать более конкретных заявлений.

Нана Черная