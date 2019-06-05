Поступления в сводный бюджет превысили полмиллиарда гривень - ГФС

В январе-мае в госбюджет поступило более 400 миллиардов гривень.

Поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной фискальной службой (ГФС), в январе-мае 2019 года составили 507,2 миллиарда гривень, что на 59,5 миллиарда гривень, или на 13,3%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Согласно сообщению пресс-службы ГФС, за указанный период в государственный бюджет поступило 400,1 миллиарда гривень, что на 11,5%, или на 41,1 миллиарда гривень, больше января-мая прошлого года.

"Положительная динамика наблюдается по всем налоговым и таможенным платежам. Позитив имеем за счет эффективного администрирования и контроля за правильностью декларирования, а также акцентирования на борьбе с правонарушениями. Кроме того, имеем более 90% уплаты налогов в добровольном порядке", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главу ГФС Александра Власова.

В частности, за отчетный период поступления налоговых платежей в общий фонд госбюджета выросли по сравнению с январем-маем 2018 года на 10,6% - до 242,5 миллиарда гривень, а поступления таможенных платежей – на 2,2%, до 128,4 миллиарда гривень.

Только в мае текущего года поступления в сводный бюджет составили 117,1 миллиарда гривень, что на 11,9% превышает показатель мая прошлого года. В государственный бюджет собрано почти 93,2 миллиарда гривень, что на 10,8% превышает показатель мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривень, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривень.