Deutsche Bank забрал 20 тонн венесуэльского золота - СМИ

Данное золото Венесуэла оставила банку в качестве залога по кредитам.

Немецкий Deutsche Bank забрал 20 тонн золота, которое правительство Венесуэлы оставляло в качестве залога для получения $750 млн наличными, поскольку Каракас просрочил платежи по кредитам.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Украинская правда. В рамках соглашения, подписанного в 2016 году Венесуэла получила кредит от Deutsche Bank и оставила 20 тонн золота в качестве залога.

В связи с тем, что платежи по кредитам были просрочены, банк взял золото "под контроль". Также Deutsche Bank прекратил действие соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате президентских выборов, которые оппозиция бойкотировала и не признали много государств.

США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.

В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.