Облигации Италии могут стать более рискованными, чем греческие - СМИ

Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся.

Для европейских инвесторов держать итальянские облигации сейчас может быть более рискованно, чем греческие.

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Как сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg, Capital Economics прогнозирует, что доходность 10-летних бумаг Греции, которые в течение большей части этого десятилетия были для многих инвесторов активом, которого лучше избегать, до конца 2019 года будет ниже ставки по аналогичным итальянским облигациям.

Это является одним из индикаторов того, что они могут стать более безопасным объектом для вложений.

Такая оценка связана с продолжающимися спорами между Италией и Евросоюзом по поводу бюджета, которые нервируют инвесторов, а также с улучшением бюджетных перспектив Греции.

"Облигации Италии менее устойчивы, чем греческие. Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся, подталкивая доходности вверх. В то время как в Греции ставки останутся незыблемыми", - говорит Симона Гамбарини, экономист Capital Economics.

Греческие облигации подорожали в этом году, а их доходность упала до рекордного минимума на фоне интереса инвесторов к рисковым бумагам, вызванного снижением отдачи от защитных активов.

Ралли получило дополнительный импульс после европейских выборов в прошлом месяце, результаты которых побудили премьер-министра Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы в стране на 7 июля, что открывает возможность для прихода к власти более дружественного к рынкам правительства.

Италия, напротив, осталась в стороне от глобального ралли облигаций.

Возобновились опасения, что дефицит бюджета страны превысит 3-процентный лимит ЕС в следующем году, и это способствовало сохранению значительного спрэда доходности к бондам Германии с момента вспышки напряженности осенью 2018 года.