Курс биткоина установил новый годовой максимум

Цена биткоина поднялась выше 8,7 тысячи долларов.

Курс биткоина обновил 12-месячный максимум.

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Об этом сообщает Liga.net.

"По информации сайта, вечером 26 мая, биткоин резко вырос на 600 долларов, до 8,8 тысячи долларов за "монету", - говорится в сообщении.

Согласно данным Coinmarketcap, курс биткоина на сегодня к 11:02 по Киеву вырос на 9,47% до 8,757 тысячи долларов за криптовалюту.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в 270,5 миллиарда долларов.

В целом с начала года стоимость криптовалюты подскочила на 120%.

Ранее сообщалось, что ряд крупнейших банков мира вложили около 50 миллионов долларов в создание новой криптовалюты.