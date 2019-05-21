Как бюджет Ужгорода: журналисты выяснили, сколько денег из бюджета уходит на содержание АП

На содержание Администрации президента в общей сложности уходит более миллиарда гривень в год.

Журналисты программы "Гроши" выяснили, сколько денег из бюджета уходит на содержание Администрации президента. По их информации, ежегодно на содержание АП уходит более миллиарда гривень.

На заработную плату сотрудникам Администрации президента уходит более 324 млн грн в год. В 47 млн грн в год обходятся коммунальные услуги. 944 уходит на затраты, связанные с обслуживанием АП. Сюда могут входить перемещения президента, связь, компьютеры, канцелярия и проч.

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Отметим, что чуть более миллиарда гривень в год составляет бюджет города Ужгорода.

При этом деятельность АП обслуживает Госуправление делами. На деятельность этой организации ежегодно уходит из бюджета 2 млрд 166 млн грн, говорит исполнительный директор украинского института будущего Виктор Андрусив. При этом Госуправление делами владеет еще 60-ю предприятиями, которые мало связаны с деятельностью президента, например ликеро-водочным заводом, Дворцом "Украина" и отелем "Украина".

Подробнее смотрите в сюжете программы "Гроши".