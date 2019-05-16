Зе-банкинг: инициативы нового президента для финансистов

Не дожидаясь инаугурации, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский уже устанавливает контакты и связи с ключевыми игроками отечественной бизнес-среды. Во вторник, 14 мая, он провел встречу с руководителями работающих в Украине банков с иностранным капиталом в присутствии представителей крупнейшего профильного объединения банкиров - Независимой ассоциации банков Украины.

Встреча проходила в закрытом формате, но по ее итогам пресс-служба Зеленского приоткрыла завесу и сообщила некоторые подробности.

Так, новоиспеченный глава государства пообещал банкирам выступать гарантом каждого крупного инвестора, который придет в Украину, и отметил необходимость равных правил игры для частных и государственных банков. Приоритетами в финансовой сфере Зеленский назвал обеспечение макроэкономической стабильности посредством сохранения независимости Национального банка, сотрудничество с Международным валютным фондом и приверженность взвешенной политике в сфере публичных финансов.

При этом, новый президент высказал пожелание банкирам относительно снижения ставок по кредитам, чтобы стимулировать развитие экономики.

"Снижение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту. Так как сейчас люди напуганы и не доверяют банкам", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Банкиры озадачены

Пожелания Зеленского о снижении процентных ставок по кредитам несколько озадачили банкиров.

Как прокомментировала УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, банкиры слышат подобные призывы уже почти десять лет - после кризиса 2008 года, но проблема дешевого кредитования выходит за рамки их возможностей.

"По разным оценкам, в "тени" генерируется до 65% ВВП, прямые иностранные инвестиции за 2018 год составили лишь 2,5 миллиарда долларов или менее 2% ВВП, а уровень неработающих кредитов в портфелях банков уже несколько лет превышает 50%. В таких условиях невозможно кредитовать бизнес и работать с должниками, поскольку при возможности ведения теневого бизнеса – скрывая доходы и собственность, должники могут годами не возвращать кредиты", - пояснила она.\

Коробкова подчеркнула, что высокий уровень долгов по кредитам, препятствующий снижению ставок, обусловлен не только мизерными темпами экономического роста в Украине из-за значительной доли теневого сектора и недостатка инвестиций, но и откровенными недоработками в реформировании судебной системы и системы исполнения решений.

Также не менее важным вопросом глава ассоциации назвала реформу системы корпоративного управления государственных банков.

"Сегодня банковская система более чем наполовину состоит из государственных банков, и это является реальной угрозой из-за возможности их использования в интересах чиновников", - добавила она.

Кроме того, Коробкова напомнила о назревшей необходимости изменений в системе гарантирования вкладов физических лиц, в частности, повышения гарантированной государством суммы, чтобы укрепить доверие вкладчиков к банковской системе и нарастить объемы банковских вкладов.

Нацбанк заинтригован

Призыв к снижению кредитных ставок отчасти смутил и представителей Национального банка Украины.

Главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран в комментарии УНИАН напомнил, что официально принятым режимом в Украине остается таргетирование инфляции, и Нацбанк меняет размер учетной ставки в соответствии с инфляционными процессами в экономике, а не просто исходя из чьих-то пожеланий.

"25 апреля НБУ не просто снизил учетную ставку, а объявил о возможном начале цикла смягчения монетарной политики. Но я бы подчеркнул слово «возможном», так как ситуация в целом в нашем регионе остается напряженной, а инфляционные риски - все еще значительными", - пояснил эксперт.

В то же время, он допускает некоторое снижение кредитных ставок без радикальных изменений в политике регулятора.

"Это диалог будущего президента с бизнесом, и я надеюсь, что банкиры услышат его просьбу. Среднестатистический банк с эффективной кредитной ставкой по портфелю физлиц на уровне 50-70% годовых и стоимостью привлечения ресурсов 15-19% годовых может выполнить эту просьбу хоть завтра и без изменений в политике центрального банка", - считает Шапран.

В остальном, как отметил эксперт, озвученные Зеленским приоритеты вполне вписываются в рамки текущей программы действий Национального банка.

"Для НБУ очень важно, что будущий президент выступает за независимость регулятора и готов эту независимость гарантировать. Курс на поддержку макроэкономической стабильности и сотрудничество с МВФ - это тот курс, который Нацбанк поддерживает уже несколько лет", - подчеркнул Шапран.

Он назвал заявление о поддержке НБУ со стороны будущего президента не простыми словами, а важным посланием для МВФ, клиентов украинских банков, покупателей украинских еврооблигаций и бизнеса в целом, для которого макростабильность уже стала комфортной средой для роста.

В завершение стоит отменить, что уходящий президент Петр Порошенко тоже, казалось бы, пытался поддерживать постоянный диалог с бизнесом. Но встречи прежнего главы государства, как правило, проводили в помпезном формате конференций с привлечением журналистов и общественности.

Таким образом, новоизбранный гарант положил начало новому формату диалога с бизнесом - за закрытыми дверями. Однако, станет ли он результативным – покажет время.

Ольга Гордиенко