Миссия МВФ планирует прибыть в Украину в ближайшие недели

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Международный валютный фонд пока не определил точную дату очередной оценочной миссии в Украину, прогнозируя ее прибытие в ближайшие недели.

Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне.

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Представитель Фонда заявил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила его в готовности МВФ по-прежнему поддерживать Украину и помочь нашей стране в решении стоящих перед ней задач.

«Так что мы на связи с властями. У меня нет конкретных сроков для первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия прибудет в Киев где-то в ближайшие недели для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения политики на остаток года с новым руководством», - сказал Райс.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.

Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Срок программы истекает в феврале 2020 года.