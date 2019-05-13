Миссия МВФ планирует прибыть в Украину в ближайшие недели
Международный валютный фонд пока не определил точную дату очередной оценочной миссии в Украину, прогнозируя ее прибытие в ближайшие недели.
Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне.
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Представитель Фонда заявил, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард связывалась с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила его в готовности МВФ по-прежнему поддерживать Украину и помочь нашей стране в решении стоящих перед ней задач.
«Так что мы на связи с властями. У меня нет конкретных сроков для первой обзорной миссии в рамках программы МВФ, но мы ожидаем, что миссия прибудет в Киев где-то в ближайшие недели для оценки прогресса в рамках программы и обсуждения политики на остаток года с новым руководством», - сказал Райс.
Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл.
Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.
Срок программы истекает в феврале 2020 года.