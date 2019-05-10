«АХА Страхование» 10 лет является лидером рынка КАСКО

Компании «АХА Страхование» десятый год подряд лидирует на рынке КАСКО по данным журнала Insurance Top. В 2018 году сумма страховых премий по КАСКО составила 1 млрд 131 млн грн, а выплаты составили более 521 млн грн.

Для сравнения, в 2008 году сумма страховых премий компании «AXA Cтрахование» составила 188 млн грн, выплаты составили более 88 миллионов.

Сумма страховых премий за первый квартал 2019 года составила 281 млн грн, доля этого вида страхования в общем портфеле составляет 53%

Компания постоянно совершенствует сервисы автострахования, предлагая клиентам несколько видов КАСКО, в зависимости от потребностей каждого клиента.

КАСКО «Все включено» – полис, который покрывает большинство рисков, среди которых угон, ДТП, кражи имущества из авто, повреждения злоумышленниками или животными на дороге, пожар, град и другие.

КАСКО «Light» – упрощенный вариант покрытия, клиент может рассчитывать на возмещение убытков в пределах действительной стоимости автомобиля вследствие его похищения, повреждения в результате ДТП или стихийных бедствий.

КАСКО «Smart» – полис нового поколения, согласно которой водитель должен использовать в машине особое устройство, контролирующее стиль вождения. Программа помогает совершенствовать свои навыки и уменьшает риск аварийных ситуаций. С полисом КАСКО Smart можно получить скидку от 5 до 30% в течение первого года страхования.

КАСКО «Прямая Защита» - программа страхования, договор по которой оформляется вместе с полисом ОСАГО. Собственник полиса «Прямая защита» может рассчитывать на возмещение убытков в пределах 100 тыс. грн, причиненных его автомобилю в результате ДТП, в котором нет его вины, напрямую от АХА, то есть без обращения в страховую компанию виновника ДТП.

Какой бы продукт КАСКО от АХА Страхование ни избрал клиент, он будет иметь возможность пользоваться таким преимуществами, как быстрота выплаты и качество услуг.

Удовлетворенность клиентов сервисом остается на высоком уровне 92%. «AXA Страхование» – единственная компания, использующая Тransparent Customer Feedback, сервис, позволяющий сразу после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени. Администрирует процесс сбора и проверку отзывов независимая компания eKomi «The Feedback Company», европейский лидер в области работы с обратной связью клиентов.