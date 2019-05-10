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«АХА Страхование» 10 лет является лидером рынка КАСКО

13:45, 10 мая 2019
Финансы
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НК

Компании «АХА Страхование» десятый год подряд лидирует на рынке КАСКО по данным журнала Insurance Top. В 2018 году сумма страховых премий по КАСКО составила 1 млрд 131 млн грн, а выплаты составили более 521 млн грн.

Для сравнения, в 2008 году сумма страховых премий компании «AXA Cтрахование» составила 188 млн грн, выплаты составили более 88 миллионов.

Сумма страховых премий за первый квартал 2019 года составила 281 млн грн, доля этого вида страхования в общем портфеле составляет 53%

Компания постоянно совершенствует сервисы автострахования, предлагая клиентам несколько видов КАСКО, в зависимости от потребностей каждого клиента.

  • КАСКО «Все включено» – полис, который покрывает большинство рисков, среди которых угон, ДТП, кражи имущества из авто, повреждения злоумышленниками или животными на дороге, пожар, град и другие.
  • КАСКО «Light» – упрощенный вариант покрытия, клиент может рассчитывать на возмещение убытков в пределах действительной стоимости автомобиля вследствие его похищения, повреждения в результате ДТП или стихийных бедствий.
  • КАСКО «Smart» – полис нового поколения, согласно которой водитель должен использовать в машине особое устройство, контролирующее стиль вождения. Программа помогает совершенствовать свои навыки и уменьшает риск аварийных ситуаций. С полисом КАСКО Smart можно получить скидку от 5 до 30% в течение первого года страхования.
  • КАСКО «Прямая Защита» - программа страхования, договор по которой оформляется вместе с полисом ОСАГО. Собственник полиса «Прямая защита» может рассчитывать на возмещение убытков в пределах 100 тыс. грн, причиненных его автомобилю в результате ДТП, в котором нет его вины, напрямую от АХА, то есть без обращения в страховую компанию виновника ДТП.

Какой бы продукт КАСКО от АХА Страхование ни избрал клиент, он будет иметь возможность пользоваться таким преимуществами, как быстрота выплаты и качество услуг.

Удовлетворенность клиентов сервисом остается на высоком уровне 92%. «AXA Страхование» – единственная компания, использующая Тransparent Customer Feedback, сервис, позволяющий сразу после урегулирования оценить качество услуг компании по 5-звездочной шкале. Отзывы появляются на сайте компании в режиме реального времени.  Администрирует процесс сбора и проверку отзывов независимая компания eKomi «The Feedback Company», европейский лидер в области работы с обратной связью клиентов.

Дополнительная информация

СК «АХА Страхование» - универсальная страховая компания, представлена на украинском страховом рынке с 1994 года года, в 2007 году стала частью международной группы «AXA» В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов.

2019 г. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам «Финансового Оскара 2018» (журнал «Бизнес»);

  • 2018 г. – 1-е место в рейтинге надежности среди страховых компаний (журнал Деньги);
  • 2018 г.  – лидер рейтинга «Репутационные активисты» среди страховых компаний (журнал Фокус);
  • 2018-2017 гг. – лидер страхования КАСКО среди страховщиков на украинском рынке (Insurance TOP);
  • 2017 г. – Автостраховщик года в конкурсе Финансовый Оскар 2017 (журнал Бизнес);
  • 2017 г. – 1-е место по страховым выплатам среди страховых компаний (Insurance TOP);
  • 2017 г.  – 1-е место по чистым заработанным премиям (Insurance TOP);
  • 2017 г. – 1-е место среди страховщиков по размеру фонда оплаты труда (Insurance TOP);
  • 2017-2016 гг. – 1-е место в национальном рейтинге управления корпоративной репутацией (журнал Бизнес) ;
  • 2016-2015 гг. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам «Финансового Оскара» (журнал «Бизнес»);
  • 2016 г. – «АХА Страхование» входит в ТОП-100 крупнейших плательщиков налога на прибыль Украины (журнал «Бизнес»).

23 октября 2018 Группа АХА объявила о том, что Fairfax Financial Holding Limited (Канада) приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизнь» в Украине.

14 февраля 2019 года АХА успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине с Fairfax Financial Holdings Limited

Данный пресс-релиз ДОСТУПЕН НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ «АХА Страхование»:

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За дополнительной информацией обращайтесь:

PR-служба (PR@axa-ukraine.com)

svetlana.liubchenko@axa-ukraine.com

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