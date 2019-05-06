Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиард - НБУ

Поступления инвестиций в Украину за 2018 год составили 2,5 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за первый квартал 2019 года в 0,8 миллиарда долларов.

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Как говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, более 60% инвестиций было направлено в реальный сектор.

Отмечается, что лидерами по привлечению инвестиций стали добывающая промышленность, а также производство стекла и изделий из стекла.

Также в НБУ сообщили, что 41% инвестиций в банковский сектор обеспечены операциями по переоформлению долга в уставный капитал.

Справка УНИАН. Поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2018 год, по оценкам Национального банка, составили 2,5 миллиарда долларов, 60% из которых направлены в реальный сектор.