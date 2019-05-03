В Кабмине похвастались успехами малой приватизации

Самым дорогим успешно проданным лотом является пакет акций "Тернопольского радиозавода "Орион", стоимостью 57 миллионов гривень.

Поступления в бюджет от малой приватизации через прозрачные электронные аукционы в системе "Prozorro.Продажи" за 9 месяцев с момента ее запуска составили более 1 миллиарда гривень, сообщает пресс-служба правительственного портала со ссылкой на министра Кабинета министров Александра Саенко.

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По словам министра, за указанное время было проведено 808 аукционов в системе "Prozorro.Продажи", на которых продано 552 объекта государственной собственности, выставленные на аукцион Фондом государственного имущества Украины и органами местного самоуправления.

В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 миллионов гривень, имущественных комплексов - 103 миллиона гривень, корпоративных прав - 101 миллион гривень, транспортного оборудования - 29,5 миллиона гривень, промышленной техники - 10 миллионов гривень.

"Есть вот такие рекорды "малой" приватизации: самый дорогой успешно проданный лот - 57 миллионов гривень за пакет акций "Тернопольского радиозавода "Орион"; самый дорогой выставленный лот - 50 миллионов гривень за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 квадратный метр; наибольший рост цены - 80000% за хозяйственное помещение общей площадью 65 квадратных метров в Хмельницкой области", - цитирует пресс-служба Саенко.

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом, это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в Украине в январе-марте 2019 года составили 184 миллиона гривень.